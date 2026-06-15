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Bolest uzela maha: Zašto blokaderima smeta kada narod kaže da voli Srbiju i rođenu majku?! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Informer, Foto: Tanjug/VIDEO ||

Dok se normalan svet ponosi svojom domovinom, dežurni blokaderski profesor Čedomir Čupić dokazao je da je ludilo lažne elite uzeo maha, otišavši toliko daleko da je ljubav prema Srbiji i rođenoj majci bukvalno proglasio za mentalni poremećaj!

Ovim rečima je profesor blokadera Čupić dokazao šta stvarno misli lažna elita koja već godinu i po dana sprovodi nasilje na ulicama i pokušava da uništi Srbiju.

- Između ostalog ja kad čujem da ljudi uzvikuju Srbija, Srbijo ja te volim i tako dalje. Zamislite vi sad da odrastao čovek svakog trenutka kaže svojoj majci ja te volim, majko ja te volim. Pa ona će kazati ovo mi je dete poludelo - rekao je Čupić.

Skandalozna izjava pokazuje da je mržnja u redovima opozicije i dežurnih blokadera prešao sve granice zdravog razuma. Za njih je ljubav prema majci i ljubav prema svojoj zemlji znak da je neko poludeo!

Umesto što mere tuđu ljubav prema Srbiji i proglašavaju je za bolest, opozicija i blokaderi, bi morali dobro da se pogledaju u ogledalo. Dok građane proglašavaju ludima jer vole svoju zemlju, oni istovremeno blokiraju puteve, pruge i mostove, skrnave državne simbole i svesno pokušavaju da unište i zaustave sopstvenu državu.

#blokaderi

#Čedomir Čupić

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