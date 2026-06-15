Bolest uzela maha: Zašto blokaderima smeta kada narod kaže da voli Srbiju i rođenu majku?! (VIDEO)

Dok se normalan svet ponosi svojom domovinom, dežurni blokaderski profesor Čedomir Čupić dokazao je da je ludilo lažne elite uzeo maha, otišavši toliko daleko da je ljubav prema Srbiji i rođenoj majci bukvalno proglasio za mentalni poremećaj!

Ovim rečima je profesor blokadera Čupić dokazao šta stvarno misli lažna elita koja već godinu i po dana sprovodi nasilje na ulicama i pokušava da uništi Srbiju.

- Između ostalog ja kad čujem da ljudi uzvikuju Srbija, Srbijo ja te volim i tako dalje. Zamislite vi sad da odrastao čovek svakog trenutka kaže svojoj majci ja te volim, majko ja te volim. Pa ona će kazati ovo mi je dete poludelo - rekao je Čupić.

Skandalozna izjava pokazuje da je mržnja u redovima opozicije i dežurnih blokadera prešao sve granice zdravog razuma. Za njih je ljubav prema majci i ljubav prema svojoj zemlji znak da je neko poludeo!

Umesto što mere tuđu ljubav prema Srbiji i proglašavaju je za bolest, opozicija i blokaderi, bi morali dobro da se pogledaju u ogledalo. Dok građane proglašavaju ludima jer vole svoju zemlju, oni istovremeno blokiraju puteve, pruge i mostove, skrnave državne simbole i svesno pokušavaju da unište i zaustave sopstvenu državu.