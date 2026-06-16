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Fakulteti se strovalili na Đilasa! Ne štede ga: Što ne pozove na nešto bitnije?

Izvor: Pink.rs/alo, Foto: Tanjug/Sava Radovanović, Tanjug/Marko Đoković ||

Džaba mu svi pokušaji...

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas pozvao je danas parlamentarne stranke u Srbiji da podrže hitno usvajanje zakona kojim bi mlađima od 16 godina bilo zabranjeno da koriste društvene mreže.

On se pozvao na to da su takve zakone već usvojile Australija i Velika Britanja kao i da o uvođenju zabrane korišćenja društvenih mreža deci mlađoj od 16 godina, raspravljaju u Francuskoj, Španiji, Norveškoj, Danskoj, Poljskoj i drugim evropskim zemljama.

A sa fakulteta su ga dočekali odmah...

Naime, zamerili su mu što je tako "hitno" odreagovao na nešto, a mogao je da pozove na neke hitne reakcije na važnije teme.

Poručili su mu:

- Đilas je pozvao na hitno usvajanje zakona kojim se zabranjuje korišćenje društvenih mreža mladima mlađim od 16 godina. Zašto ne pozove na nešto bitnije, kao što je, na primer, raspisivanje izbora ili neučestvovanje njegove stranke na njima? Lažna opozicija...

Autor: Pink.rs

#Dragan Đilas

#Opozicija

#Studenti

#blokaderi

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