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Novi dokaz blokaderskog licemerja! Deca su im samo rekvizit - sad je jasno kao dan

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Blokaderski mediji večeras ovo neće preneti. Svi ćute, jer su do juče vikali "zloupotreba dece"!

Medij "Danas" pre nekoliko dana na naslovnoj strani objavio je naslov "Roditelji: Deca nisu eksponat za Ekspo", čime su još jednom pokazali licemerje.

Naime, ovaj list je objavio da većina roditelja neće dozvoliti svojoj deci odlazak na Ekspo u jednom tekstu, kao i komentar pod nasovom "Đaci idu na Ekspo", koji je izrazito negativno nastrojen prema ideji da učenici posete specijalizovanu izložbu.

Ipak, suvišno je podsećati da su blokaderi godinu i po dana blokirali ulice, terali maloletnike da ne idu u školu, decu iz vrtića da skandiraju političke parole, na državnoj televiziji snimali emisije sa decom iz osnovne škole i terali ih da pričaju o politici i blokadama, nagovarali decu da maltretiraju nastavnike...

Poslednji primer toga osvanuo je na mrežama danas.

Ovo je, naime, još jedan slučaj instrumentalizacije dece!

Dali su deci da pokazuju majice sa političkim parolama, pa se sada time diče.

I to uz poruku posta da su "Deca ukras sveta” koja je prilično cinična.

A deca su, sada je jasno, samo rekvizit da bi poruke koje šalju izgledale simpatično, nevino i emotivno privlačno.

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Autor: Marija Radić

#Licemerje

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