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'Nećete nam zabraniti srpski jezik, ćirilicu i trobojku' Vučević zagrmeo: Vera je utkana u dušu srpskog naroda! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Informer, Foto: Tanjug/Rade Prelić ||

Lider SNS-a Miloš Vučević oglasio se na društvenoj mreži Iks sa porukom da poštujemo svakog ali da ne damo našu veru i tradiciju.

Naime, u video-snimku koju je podelio u svojoj objavi, Vučević je rekao da autošovinisti ne mogu čudom da se načude da je gotovo milion ljudi išlo da celiva Pojas Presvete Bogorodice u Hramu Svetog Save.

- Oni ne mogu da se načude da Srbi veruju, oni ne mogu da veruju da je to nasledstvo, da je to utkano u našu dušu i da ne mogu da iščupaju koren iz našeg naroda, da nas dekodiraju i naprave da smo nešto što nikada nismo bili i mi im sad poručujemo, sve poštujemo za razliku od vas mi nikog ne zabranjujemo, ali nam nećete zabraniti da pričamo srpskim jezikom, pišemo ćiriličnim pismom, ljubimo našu svetu trobojku. Mi to poštujemo, jer ko veruje u Boga poštuje svakog drugog, ko veruje u Boga - rekao je Vučević.

Autor: Pink.rs

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