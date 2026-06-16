UŽIVO! PREDSEDNIK VUČIĆ: Gruziju doživljavamo ne samo kao prijateljski nego i bratski narod, počastvovan sam što me primio patrijarh

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u zvaničnoj poseti Gruziji.

10:25 - Obraćanje Vučića

Vučić je rekao da je veoma srećan što posle 30 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa on jeste prvi predsednik koji je došao u ovu zemlju.

- Veoma sam srećan što sam, posle nešto više od 30 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa između Srbije i Gruzije, prvi predsednik koji je došao u zvaničnu posetu ovoj prelepoj zemlji. Počastvovan sam zbog izuzetnog gostoprimstva i beskrajno vam hvala na tome. Mi Gruziju doživljavamo ne samo kao prijateljski, već i kao bratski narod - rekao je Vučić posle sastanka sa predsednikom Vlade Gruzije Iraklijem Kobahidzeom na zajedničkoj pres konferenciji.

Vučić, koji boravi u zvaničnoj poseti Gruziji, istakao je da imamo dugu pravoslavnu tradiciju i da je posebno srećan što ga u audijenciju primio i patrijarh cele Gruzije Šio III Katolikos, od koga je, kako je naveo, mnogo toga mogao da nauči i o bratskim pravoslavnim vezama Srba i Gruzijaca i mnogo toga iz istorije.

- Ali sam mogao i da razumem zagledanost u budućnost i veze koje moramo da gradimo u budućnosti. Hvala vam, dragi prijatelju, na tome što uvek i na svakom mestu, gde god da smo se sastajali, na marginama evropske političke zajednice, sastanaka, svim drugim sastancima širom Evrope i sveta, uvek smo razumeli politiku jedni drugih - rekao je Vučić obraćajući se premijeru Gruzije.

Vučić je čestitao Gruziji na, kako je rekao, neverovatnim rezultatima koje je ta zemlja postigla od 2012. godine do sada.

- Ovo govorim zbog ljudi u Srbiji, da mogu da čuju, ali i zbog ljudi u Gruziji, od kojih mnogi uzimaju to zdravo za gotovo i misle da bi se to dogodilo ko god da je na vlasti - ne bi. Ovo želim da čuju ljudi u Evropi, ljudi u Srbiji - Gruzija u prvom kvartalu ove godine ima 8,2 odsto stopu rasta. Ne postoji ništa slično u Evropi. Mi se hvalimo sa 3,2 jer smo broj jedan, dva ili tri u Evropi dok stignu svi rezultati za prvi kvartal. Gruzija ima 8,2 odsto - istakao je Vučić.

Naveo je da Gruzija ima nagli uspon zahvaljujući stvarima koje su uradili u poslednjoj deceniji i nešto više.

- Neverovatan je uspeh Gruzije i ja vam čestitam na tome, i mi ćemo se potruditi da učimo mnogo od vas. I kada mi kažete da prošle godine građevinska industrija raste 12 odsto, kada vidim kako i na koji način tretirate moderne tehnologije i koliko ulažete u turizam, usluge, sve drugo, onda vidim gde su stvari koje smo mi negde propustili i na kojima moramo da radimo u narednom periodu - rekao je predsednik Vučić.

Obraćanje Kobahidzea

Predsednik Vlade Gruzije je rekao da će se i bilataralne posete intenzivirati.

- Govorili smo o bilateralnoj trgovini u različitim sektorima - kazao je on.

10:00 - Počeo sastanak delegacija Srbije i Gruzije u Tbilisiju

U zgradi Vlade u Tbilisiju počeo je sastanak delegacija Srbije i Gruzije, a sastanku prisustvuju predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsednik Vlade Gruzije Irakli Kobahidze.

Sastanku prisustvuju i ministar poljoprivrede Dragan Glamočić i ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević.

Prethodno je održan tet a tet sastanak Vučića i Kobahidzea, a očekuje se i zajednička konferencija za medije na kojoj će se njih dvojica obratiti.

Predsednik Vučić potom će se sastati sa predsednikom Parlamenta Gruzije Šalvom Papuašvilijem, a nakon toga posetiće region Kaheti.

Vučić od ponedeljka boravi u zvaničnoj poseti Gruziji, a prvog dana posete sastao se sa predsednikom Mihailom Kavelašvilijem, kao i sa patrijarhom Gruzije Šiom III Katolikosom.

Sastanku prisustvuju i ministar poljoprivrede Dragan Glamočić i ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević.

Prethodno je održan tet a tet sastanak Vučića i Kobahidzea, a očekuje se i zajednička konferencija za medije na kojoj će se njih dvojica obratiti.

Predsednik Vučić potom će se sastati sa predsednikom Parlamenta Gruzije Šalvom Papuašvilijem, a nakon toga posetiće region Kaheti.

Vučić od ponedeljka boravi u zvaničnoj poseti Gruziji, a prvog dana posete sastao se sa predsednikom Mihailom Kavelašvilijem, kao i sa patrijarhom Gruzije Šiom III Katolikosom.

9:20 - Vučić se sastao sa premijerom Kobahidzeom u Tbilisiju

Predsednik Vučić sastao se danas sa Iraklijem Kobahidzeom, predsednikom Vlade Gruzije, u zgradi Vlade u Tbilisiju.

Posle ovog sastanka biće održan i sastanak delegacija dve zemlje, u prisustvu predsednika Srbije i premijera Gruzije, a nakon toga i zajednička konferencija za medije dvojice zvaničnika.

Predsednik Vučić zatim će se sastati sa predsednikom Parlamenta Gruzije Šalvom Papuašvilijem, a nakon toga posetiće region Kaheti.

U delegaciji Srbije koju predvodi predsednik Vučić su i ministar poljoprivrede Dragan Glamočić i ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević.

Prvog dana zvanične posete, u ponedeljak, predsednik Vučić se sastao sa predsednikom Mihailom Kavelašvilijem, kao i sa patrijarhom Gruzije Šiom III Katolikosom.

Predsednik Vučić boraviće u zvaničnoj poseti Gruziji do srede, a ovo je njegova prva zvančna poseta toj zemlji.

pročitajte još OČEKUJU GA VAŽNI SASTANCI: Predsednik Vučić nastavlja zvaničnu posetu Gruziji

Autor: Pink.rs