Vučić: Čestitam Gruziji na tome što štiti svoju nezavisnost i pravo na sopstveni stav

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Tbilisiju, gde boravi u zvaničnoj poseti, da se Gruzija uspešno izborila sa pokušajima mnogih sa strane da je sruše i umanje joj kapacitete u budućnosti i čestitao na tome što ta zemlja, kako je istakao, štiti i čuva svoju nezavisnost.

Vučić je naveo da je Gruzija uradila nešto što je malo ko u svetu uspeo i da je gotovo neverovatno imati takvu stopu rasta, takav rast BDP-a.

"Čestitam vam na tome, radujem se tome, ne mogu da kažem da pomalo i ne zavidim, ali ću gledati da ono što su uspešne stvari koje ste napravili kopiram u svojoj zemlji i da iste takve rezultate napravimo'', rekao je Vučić na zajedničkkoj pres konferenciji a predsednikom Vlade Gruzije Iraklijem Kobahidzeom.

Čestitao je Gruziji na tome što, kako je rekao, štiti i čuva svoju nezavisnost, što štiti i ljubomorno čuva pravo na sopstveni stav i na sopstveno mišljenje.

"Mislim da veliki broj ljudi, naroda širom sveta danas sa velikom pažnjom i radošću posmatra ono što se u Gruziji dešava", kazao je Vučić.

Naveo je da je za Srbiju veoma važno da otvori ambasadu u Tbilisiju i dodao da će biti otvorena pre posete premijera Kobahidzea našoj zemlji.

''Veoma brzo idemo u otvaranje ambasade ovde u Tbilisiju. Verujem da će i gruzijska strana doneti sličnu odluku o otvaranju ambasade u Beogradu'', rekao je predsednik Vučić.

Naveo je da je sa premijerom Gruzije razgovarao o evropskim integracijama i ukazao da će dve zemlje biti od pomoći jedna drugoj.

''Razgovarali smo o tome u kojoj fazi se to danas nalazi, kakve vrste integracija je moguće očekivati, razmatrajući i gledajući šta su to interesi Srbije i Gruzije. Verujem da smo kroz razmenu tih iskustava došli do veoma dobrih zaključaka'', dodao je Vučić.

Istakao je da između Srbije i Gruzije postoje važne emocionalne veze i da gruzijski manastiri i crkve postaju značajna turistička odredišta za ljude iz Srbije, kao i da je sve više onih koji Gruziju posećuju zbog vinskog turizima, ali i ski rizorta u toj zemlji.

Vučić je pozvao građane Gruzije da posete Srbiju, dodajući da je Beograd jedna od najboljih siti brejk destinacija u Evropi, u kojoj će se osećati kao kod svoje kuće.

''Imamo i lepa skijališta, predivne banje, veličanstvena jezera. Dođite u Srbiju da je posetite, zavolećete je baš onako kako smo mi zavoleli Gruziju'', rekao je Vučić.

Zahvalio je na veličanstvenom gostoprimstvu u Tbilisiju.

''Nadam se da ćete se i vi u Beogradu, u Srbiji, osećati kao kod svoje kuće, baš onako kao što se ja osećam ovde u Tbilisiju. Još jedanput veliko hvala i neka živi prijateljstvo srpskog i gruzijskog naroda'', naveo je predsednik Vučić.

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Autor: Pink.rs