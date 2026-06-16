NOVI UDAR NA SRBE NA KiM: Priština zatvorila ambulantu u Kosovskoj Kamenici, pacijenti ostali bez nege!

U još jednom u nizu pritisaka na srpsko stanovništvo na Kosovu i Metohiji, ambulanta u Kosovskoj Kamenici, koja je funkcionisala u okviru zdravstvenog sistema Republike Srbije, zatvorena je u ponedeljak popodne.

Inspektorat upao u prostorije

Prema navodima meštana i portala "Kosovo onlajn", dvojica albanskih inspektora u civilu upala su u prostorije ambulante oko 15 časova. Uz naredbu da zaposleni hitno napuste objekat, na vratima je istaknuto obaveštenje o "privremenoj obustavi delatnosti" od strane Opštine Kamenica.

Kao zvaničan razlog za ovaj drastičan potez, opštinska inspekcija navela je "navodne imovinske probleme sa objektom".

Borba za zdravlje pacijenata

U ovoj zdravstvenoj ustanovi ističu da, uprkos opstrukcijama, čine sve da pacijenti ne trpe posledice:

Hitno zbrinjavanje: Organizovano je pružanje primarne medicinske pomoći na drugim lokacijama kako bi građani imali kontinuiran pristup nezi.

Potraga za novim prostorom: Uprava ustanove uveliko radi na nalaženju alternativnog rešenja dok se pravni spor oko objekta ne reši.

Uključene međunarodne snage: O incidentu su odmah obavešteni međunarodni predstavnici, od kojih se očekuje reakcija na ovakav vid pritiska na institucije koje servisiraju potrebe srpskog naroda.

Ovaj potez Prištine predstavlja direktan udar na osnovna ljudska prava Srba u Kosovskoj Kamenici, dodatno otežavajući život u uslovima koji su ionako izuzetno teški za srpsku zajednicu na KiM.

Autor: D.S.