Brnabić apelovala na Đilasa: Dišite duboko i nemojte da hiperventilirate zbog uspeha Srbije!

Predsednica Narodne skupštine Srbije, Ana Brnabić, oštro je reagovala na kritike predsednika Stranke slobode i pravde, Dragana Đilasa, povodom inicijative predsednika Aleksandra Vučića da u Beograd pozove zemlje kandidate za članstvo u EU kako bi usaglasili stavove prema Briselu.

"Smetaju vam uspesi Srbije"

Brnabićeva je istakla da je neshvatljivo koliko se Đilas i "ostali blokaderi" uznemire svaki put kada Srbija pokaže lidersku poziciju. Ona je naglasila da lider SSP-a živi u prošlosti i da ne može da prihvati činjenicu da je Srbija danas respektabilan partner na međunarodnoj sceni.

Pokušaji opstrukcije: Brnabićeva je podsetila da predstavnici opozicije konstantno rade protiv interesa države – od pozivanja ljudi da bojkotuju EXPO 2027, preko pretnji investitorima, do zagovaranja "slepe poslušnosti" umesto vođenja suverene politike.

"Dišite duboko"

Reagujući na Đilasovu tvrdnju da Vučićeva inicijativa pokazuje "odsustvo realnog viđenja sebe", Brnabićeva je na mreži X objavila sledeći odgovor:

- Neshvatljivo je koliko se ovi ljudi uznemire na svaku naznaku da Srbija može biti domaćin nečega, da može da bude centar dešavanja, priznata i prepoznata zemlja. Pišu ljudima da ne dolaze na EXPO 2027 u Srbiju, hoće da ga ruše, obećavaju da će terati investitore iz Srbije kada dođu na vlast, a od evropskih integracija obećavaju samo slepu poslušnost. Ono što Đilas i ostali blokaderi ne razumeju i nikada neće razumeti, jer uvek kreću od sopstvene percepcije Srbije, je da je naša zemlja, pod vođstvom @avucic, uvažena i poštovana, za razliku od vremena kada su je vodili Đilas i Multikom DOS. Gospodine Đilas, dišite duboko i nemojte da hiperventilirate zbog svakog uspeha Srbije. Nađite nekako, nekada, makar neko zadovoljstvo u tome - napisala je Brnabić na svom X profilu.

Neshvatljivo je koliko se ovi ljudi uznemire na svaku naznaku da Srbija može biti domaćin nečega, da može da bude centar dešavanja, priznata i prepoznata zemlja. Pišu ljudima da ne dolaze na EXPO 2027 u Srbiju, hoće da ga ruše, obećavaju da će terati investitore iz Srbije kada… https://t.co/7KmqzPqOL3 — Ana Brnabic (@anabrnabic) 16. јун 2026.

Brnabićeva je zaključila da Srbija danas ima kapacitet da bude centar dešavanja i domaćin važnih evropskih razgovora, što je pozicija koju opozicija očigledno ne može da prihvati bez frustracija.

Autor: D.S.