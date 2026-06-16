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SRBIJA JE ZA DINKA 'TERITORIJA ZLA' Vučević o napadima Gruhonjića i njegovim sledbenicima: Nek sa sobom rasčiste KUDA IH VODI!

Izvor: Pink.rs/Dnevnik, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Lider naprednjaka i savetnik predsednika Republike za regionalna pitanja Miloš Vučević istakao je da ga ne čude novi napadi Dinka Gruhonjića na Srbiju jer je pomenuti odavno smatra za "malu teritoriju sa velikom koncentracijom zla".

- Stavovi Dinka Gruhonjića nisu iznenađenje. Za njega je Republika Srpska "iznikla iz korena zla". Za njega je srpsko društvo puno "nacizma i bede", pa mu se kao takvom može "poželeti atomska bomba". Srbiju vidi kao "malu teritoriju sa velikom koncentracijom zla". Za njega je Vojvodina "ni kriva, ni dužna, jedina ostala sa Srbijom", a njegovo ime Dinko, mu je "lepo kao Dinko Šakić". Ono što čudi jesu ljudi koji sebe smatraju srpskim rodoljubima, svetosavcima, sledbenicima kosovskog zaveta, koji ne žele da vide ko stoji iza blokaderskog pokreta i kuda ih vodi. I onda iz lične mržnje, staju u isti red sa negatorima Republike Srpske, priznavačima tzv. "Kosova" i borcima za nezavisnu Vojvodinu. Takvi, sami sa sobom, moraju da raščiste, da li im je jača ljubav prema Srbiji, od mržnje prema nekom pojedincu. I da li je ta mržnja vredna prihvatanja vođstva jednog Dinka Gruhonjića - napisao je Vučević.

Autor: Pink.rs

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