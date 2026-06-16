DOBAR STATUS ZAŠTIĆENIH VRSTA JE ODGOVORNOST I DUŽNOST: Ministarka Pavkov obišla bele čiope koje su prstenovane i Botaničku baštu

Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov obišla je danas u Palati Albanija bele čiope koje su tamo nastanjene i uverila se da su, nakon prstenovanja, u dobrom stanju. Pavkov je obišla i Botaničku baštu "Jevremovac" gde je postavljena LED rasveta.

Ministarka Pavkov je bele čiope obišla u pratnji predsednika Opštine Stari grad, Radoslava Marjanovića i direktorke Zavoda za zaštitu prirode Srbije Aleksandre Došlić.

-Imali smo priliku da zajedno sa predstavnicima medija prisustvujemo jednoj od glavnih stvari kada je zaštita prirode u pitanju, a to je prstenovanje jedinki kako bismo mogli da sprovedemo monitoring u budućnosti. Postavljeni su aluminijumski prstenovi koji imaju serijski broj na svakoj jedinki. Tako možemo da pratimo njihova imigratorna kretanja, dužinu života i druge parametre. Ova populacija belih čiopa koje se nalaze u strogom centru našeg glavnog grada potvrđuju da zaštita životne sredine, zaštita prirode i urbani deo mogu da idu ruku pod ruku. Današnjom akcijom potvrđujemo da za nas dobar status ovih zaštićenih vrsta je odgovornost i dužnost, a ne politika. Verujem da će u budućnosti slične akcije biti prepoznate kao pravi primer kako država i institucije reaguju. Za nas su svi bitni, ljudi, sve životinje, a pogotovo strogo zaštićene. Bele čiope su u ovom delu grada detektovane 2018. godine. Pored Beograda detektovane su i u Novom Sadu. Možemo da budemo počastvovani jer su i one naši stanovnici. I da smo srećni jer vidimo da su one danas u dobrom stanju. 22 gnezda bele čiope i četiri gnezda crne čiope su takođe u dobrom stanju. Srećna sam jer struka na delu pokazuje da prati viziju države i da država prepoznaje šta je struka. A sve zajedno utiče na boljitak urbanog dela našeg grada i prisustva biodiverziteta na najvišem nivou - navela je ministarka Pavkov.

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Prethodno je ministarka Pavkov posetila i Botaničku baštu "Jevremovac" gde je postavljena LED, odnosno, solarna rasveta.

-Ovaj prostor je prirodni i kulturni spomenik u samom centru glavnog grada. Toliko lepote na jednom mestu. Moram da pohvalim opštinu Stari grad, Botaničku baštu Jevremovac, tim koji dugo godina, a posebno poslednjih pet ili šest, radi na uređenju najlepšeg dela ovog kraja Srbije kad je u pitanju očuvanje prirodnih vrednosti u urbanoj zoni. Sprovedeno je ono što su građani, posetioci tražili, kao i akademska zajednica što je tražila, a to je da se obezbedi rasveta za ovaj prostor od pet hektara. U prethodnih nekoliko decenija to nije funkcionisalo - istakla je Pavkov.

U poslednjih osam godina, kako je podsetila Pavkov, skoro tri puta je povećana količina vrsta koje se u bašti nalaze.

-To je dokaz da Pančićeva vizija živi. Verujem da bi on bio ponosan što njegovo nasleđe u punom kapaciteteu. To odražava misiju države da sprovodi aktivnosti koje čuvaju prirodu i tradiciju, kulturu i nasleđe. Bez obzira na negativne komentare po pitanju delovanja ove opštine, ovakvi projekti pokazaće koliko možemo da budemo ponosni jer imamo prirodnu oazu nadomak svih nas. Ministarstvo će u narednom periodu podstaći slične aktivnosti pre svega osluškujući građane. Ova investicija smanjuje račune Botaničkoj bašti zato što se prešlo na LED, odnosno, solarnu rasvetu. Nije degradirana nijedna površina tokom radova. Pomoći ćemo opštini Stari grad da bude još zelenija - rekla je Pavkov.

Autor: D.B.