MINISTARSTVO INFORMISANJA I TELEKOMUNIKACIJA ODBACUJE NEUTEMELJENE TVRDNJE O NAVODNOM SISTEMSKOM PRITISKU NA MEDIJE U SRBIJI

Ministarstvo informisanja i telekomunikacija Republike Srbije izražava ozbiljnu zabrinutost povodom analize objavljene na portalu Autonomija, u kojoj se Republika Srbija predstavlja kao primer navodnog sistemskog pritiska na medije i istorijskog revizionizma u regionu.

Ministarstvo odbacuje ovakve ocene kao neutemeljene, politički motivisane i lišene konkretnih dokaza koji bi potvrdili tvrdnje o navodnom sistemskom ugrožavanju slobode medija u Republici Srbiji. Uprkos brojnim optužbama koje se godinama ponavljaju u delu javnosti, do danas nisu predstavljeni konkretni i proverljivi dokazi koji bi potvrdili postojanje organizovanog institucionalnog pritiska na medije od strane državnih organa.

Republika Srbija obezbeđuje visok stepen medijskog pluralizma, a u javnom prostoru svakodnevno deluju mediji različitih uređivačkih politika koji bez ograničenja izveštavaju o radu državnih institucija, kritikuju nosioce javnih funkcija i iznose različite političke stavove.

Ministarstvo informisanja i telekomunikacija je u prethodnom periodu organizovalo okrugle stolove, javne rasprave i konsultativne sastanke sa predstavnicima novinarskih i medijskih udruženja, uključujući i ona koja se predstavljaju kao nezavisna udruženja novinara. Cilj ovih aktivnosti bio je unapređenje medijskog ambijenta, jačanje profesionalnih standarda i obezbeđivanje slobodnih, bezbednih i nesmetanih uslova za rad svih medija u Republici Srbiji.

Posebno ukazujemo da su autori predmetne analize predsednica Udruženja novinara Kosova Geta Mulići i programski direktor Nezavisnog društva novinara Vojvodine i profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Dinko Gruhonjić.

Imajući u vidu njihovo ranije javno delovanje i stavove koje su iznosili o brojnim političkim i društvenim pitanjima, osnovano se postavlja pitanje objektivnosti i nepristrasnosti analize koja donosi tako ozbiljne ocene o stanju medijskih sloboda u Srbiji.

Posebno je indikativno da pojedine organizacije i pojedinci koji se predstavljaju kao zaštitnici medijskih sloboda u Srbiji ostaju bez jasnih reakcija na brojne primere ugrožavanja prava srpskih novinara i medija na Kosovu i Metohiji. Smatramo da je nedopustiv selektivan pristup pitanju slobode medija, pri čemu se problemi sa kojima se suočavaju srpski novinari i medijske kuće na Kosovu i Metohiji često zanemaruju, dok se istovremeno protiv Republike Srbije iznose teške i nepotkrepljene optužbe.

Ministarstvo informisanja i telekomunikacija dosledno osuđuje svaki vid pritiska na novinare i medije, bez obzira na njihovu uređivačku politiku ili politička opredeljenja. Istovremeno, odlučno odbacujemo pokušaje da se kroz jednostrane i politički obojene analize, finansirane od strane struktura izvan Republike Srbije, stvori iskrivljena slika o stanju medijskih sloboda u Srbiji i time naruši ugled naše zemlje u međunarodnoj javnosti.

Autor: D.B.