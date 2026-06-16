Gujon: Počinjemo novi ciklus saradnje sa Komitetom za spoljne veze Sankt Peterburga

Direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Vlade Srbije Arno Gujon razgovarao je danas sa članom Vlade i predsednikom Komiteta za spoljne veze Sankt Peterburga Jevgenijem Dmitrijevičem Grigorijevim o unapređenju kulturne saradnje i tom prilikom istakao da se tim sastankom započinje novi ciklus uspešne saradnje.

Gujon je rekao da su, nakon predstavljanja projekata koje je Kancelarija za javnu i kulturnu diplomatiju do sada realizovala u Rusiji u cilju promovisanja Srbije i srpsko-ruskih veza, razgovarali o mogućnostima za pokretanje novih zajedničkih inicijativa sa gradom Sankt Peterburgom u oblasti kulture, medija i obrazovanja, saopšteno je iz Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju.

„U prethodne dve godine realizovali smo četiri značajna projekta iz oblasti javne diplomatije sa Rusijom a ovim sastankom krećemo u novi ciklus uspešne saradnje. Srećan sam što sam imao priliku da razgovaram sa Jevgenijem na ruskom, koji trenutno učim, a on sa mnom na francuskom jeziku, koji je studirao na Sanktpeterburškom državnom univerzitetu. Oduševljen sam njegovim poznavanjem srpske kulture i istorije. Kada sam mu poklonio kaligrafski fragment Miroslavljevog jevanđelja, jedne od naših najznačajnijih knjiga, već je znao mnogo o njenom značaju i mestu koje zauzima u srpskoj i svetskoj kulturnoj baštini”, rekao je Gujon.

On je dodao da se raduje nastavku saradnje i realizaciji zajedničkih projekata koji će dodatno osnažiti kulturne veze Srbije i Rusije, prenosi Tanjug.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva spoljnih poslova Rusije, komiteta za kulturu i spoljne veze kao i predstavnici državnog univerziteta u Sankt Peterburgu. Ovim sastankom Gujon je započeo zvaničnu trodnevnu posetu Sankt Peterburgu i Moskvi koja će sutra biti nastavljena premijerom dokumentarnog filma na ruskom jeziku o grofu Savi Vladislaviću Raguzinskom, istaknutom srpskom diplomati i najbližem saradniku ruskog cara Petra Velikog, čiju je realizaciju podržala Kancelarija za javnu i kulturnu diplomatiju, navodi se u saopštenju.

Autor: D.B.