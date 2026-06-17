Vulin: Račak je dokazana laž, mene zanima šta ćemo mi da uradimo

Predsednik Milošević je razneo u param parčad optužnicu po pitanu Račka da je Haški tribunal odustao od te stavke u optužnici prema Slobodanu Miloševiću. Dokazano je da je laž, da je nameštaljka koja je poslužila za početak rata, ali vidite sad se to ponovo koristi. Ali nije to nešto što treba da nas iznenadjuje. Ne zanima mene Kurti, mene zanima šta ćemo mi da uradimo", izjavio je lider Pokreta socijaista Aleksandar Vulin u jutarnjem programu televizije Prva upitan da prokomentariše sudjenje zbog navodnih zločina u Račku koje je zakazano za 20. jul.

"Kurti ima tu tehniku po kojoj sve Srbe starije od 40, 50 godina hapsi na temu - Račak, 1999, drži ih po pet godina u zatvoru pa ti posle dokaži da si to uradio ili nisi", rekao je Vulin dodajući da Evropska unija podržava Kurtija.

"Pre nekoliko dana Košta je bio u Prištini i rekao da podržava evropske integracije Kosova. Znači oni su zadovoljni svim ovim što se dešava na Kosovu i Metohiji, niko mu nije rekao nemoj da hapsiš Srbe ili nemoj da upadaš u škole i bolnice. Jasno je da EU podržava Kosovo na tom slavnom evropskom putu i da je baš briga što proteruje ili ugnjetava Srbe. Najveći problem Crne Gore za ulazak u EU je 35 posto Srba i strah EU da će ti Srbi možda doći na vlast. To je i put slavnog Kosova, te lažne države, da nema Srba, jer ako nema Srba neće biti ni problema. To neće stati dok ne proteraju sve Srbe", izjavio je lider PS-a.

Istakao je da nije problem što Kurti i Šiptari lažu već šta ćemo mi da uradimo da oni za svoje laži budu kažnjeni na bilo koji način. "Oni se trude da preko UNMIK-a izdaju Interpolove poternice. Sreća, ne mogu to da urade. Jedan od naših najvećih uspeha, a zahvaljujući Rusiji, Kini, Brazilu, UAE, slobodnim nacijama koje su nas podržale, Šiptari nisu članovi Interpola i ne mogu da izdaju poternice. Možete li da zamislite da jesu i da mogu da izdaju poternice za bilo kim, hapsili bi nas na svakom aerodromu."

Zbog toga, smatra Vulin, potrebno je da Srbija, pored borbe diplomatskim sredstvima, mora da ima "opasniji" pristup kada je u pitanju Kosovo i Metohija.

"Zanima me kada će naše službe početi da rade po izraelskom modelu. Kad sam bio šef službe ja sam se trudio da jasno stavim do znanja našim neprijateljima da mi postojimo. Moje pitanje je - zašto Kurti može tako glatko i lako da hapsi Srbe, da ih proteruje a da se ne boji šta će biti sa njim. Izrael nema problem kada su Hezbolah ili Hamas u pitanju, da štite Jevreje i jevrejske interese gde god da se nalaze. Zašto mi imamo problem sa tim? Zašto mi tu nešto ne uradimo? Jedno je diplomatija, trebamo uvek diplomatskim sredstvima, ali izvinite ako Šiptari hapse svakog Srbina bez ikakve optužnice zašto mi nismo objavili bar 20 hiljada imena članova OVK pa da vidimo da li će da prodju kroz Srbiju. A kad prodje, što ga puštamo posle mesec dana umesto da ga razmenimo za Srbe koji su oteti na prostoru KiM. Desetine Srba danas čame u šiptarskim zatvorima bez optužnice i bez suda. Pa hajde da ih razmenjujemo, ako ne možemo drugačije hajde da ih razmenjujemo", rekao je Vulin i upitao zašto za Kurtijem ili članovima OVK nema poternica. "Što mi ne pravimo poternice za terorizam? A možemo. Neko je ubijao i policajce i vojnike, neko je učestvovao u martovskom pogromu, neko i sada to radi."

"Dok ne postanemo deo problema nećemo biti ni deo rešenja problema", poručio je Vulin.

Autor: Iva Besarabić