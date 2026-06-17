NA GROBU ČUVENOG GROFA SAVE VLADISLAVIĆA! Gujon: Srbin, ruski diplomata i najbliži saradnik ruskog cara Petra Velikog je simbol povezivanja Istoka i Zapada

Direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Vlade Srbije Arno Gujon položio je danas venac na grob grofa Save Vladislavića, Srbina koji je bio ruski diplomata i najbliži saradnik ruskog cara Petra Velikog.

Nakon polaganja venca na grob grofa Save Vladislavića u Blagoveštenskoj crkvi, koja se nalazi u okviru manastirskog kompleksa Aleksandro-Nevske lavre u Sankt Peterburgu, Gujon je istakao da ova ceremonija ima poseban značaj, budući da je prvi put jedna državna delegacija Republike Srbije zvanično odala poštu polaganjem venca.

Gujon je rekao da je grof Sava Vladislavić, jedan od najznačajnijih Srba u ruskoj istoriji, sahranjen na posebnom mestu tik uz oltar, što svedoči o izuzetnom ugledu i poštovanju koje je uživao u Ruskom carstvu.

-Rusija se upravo odavde, iz Sankt Peterburga, pre više od tri veka otvorila prema Evropi. U tom istorijskom procesu značajnu ulogu imao je grof Sava Vladislavić, Srbin iz Gacka, čovek koji je živeo u Veneciji i drugim evropskim gradovima odakle je donosio statue i druga umetnička dela. Nekoliko godina kasnije, postao je jedan od najvećih ruskih diplomata i most između Istoka i Zapada, rekao je Gujon.

Gujon navodi da smo nažalost, poslednjih godina svedoci pokušaja da se taj prozor ka Evropi, otvoren u Sankt Peterburgu, ponovo zatvori kroz zabranu ruske kulture, umetnosti i književnosti.

-U ovim turbulentnim vremenima važno je da se setimo grofa Save Vladislavića, velikog Srbina i ruskog diplomate koji može da bude uzor ne samo srpskom i ruskom narodu, već i celoj Evropi. Čuvajući sećanje na Savu Vladislavića, čuvamo i vekovne veze prijateljstva između srpskog i ruskog naroda i podsećamo na značajnu ulogu koju su Srbi imali u evropskoj istoriji, zaključio je Gujon.

Arno Gujon večeras će prisustvovati premijeri dokumentarnog filma o grofu Savi Vladislaviću Raguzinskom u bioskopu „Rodina“, jednom od najstarijih u Sankt Peterburgu, gde će se i obratiti ruskoj publici. Film, sinhronizovan na ruski jezik, prati život i delo istaknutog srpskog diplomate i najbližeg saradnika ruskog cara Petra Velikog, a njegovu realizaciju podržala je Kancelarija za javnu i kulturnu diplomatiju Vlade Republike Srbije.

Autor: Iva Besarabić