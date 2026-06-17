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GDE SU SAD BLOKADERI I SEVERINA?! Tišina nakon vesti da je grupi naoružanih huligana sa Hvara izreknuta SAMO MERA OPREZA

Izvor: Pink.rs, Foto: Beta AP/ Damir Senčar ||

Dok većina priča o slučaju sa hrvatskog ostrva Hvar, gde je policija sprečila grupu muškaraca da, prema navodima istrage, napadne sezonske radnike iz Srbije, u delu javnosti postavlja se pitanje – gde su sada najglasniji borci za ljudska prava, blokaderi i regionalne zvezde koje inače prve komentarišu društvene i političke događaje?

Naime, prema informacijama koje su objavili hrvatski mediji, policija je privela 14 osoba kod kojih su pronađene palice i sredstva za maskiranje, a sumnja se da su planirali napad na dvojicu državljana Srbije zaposlenih kao sezonski radnici na Hvaru.

Vest je izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama, gde pojedini korisnici ocenjuju da bi slučaj dobio mnogo veću pažnju da su okolnosti bile obrnute.

Mnogi su komentarisali izostanak reakcije dela javnih ličnosti i aktivističkih grupa koje se često oglašavaju kada su u pitanju teme diskriminacije, nasilja i ljudskih prava, poput blokadera, ali i pevačice Severine.

Autor: Pink.rs

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