Ovakvi projekti nekada samo san! Pavlović: Uređenjem Suvodolskog potoka štitimo meštane, vodoizvorište i fabrike

Radove na uređenju korita Suvodolskog potoka, od fabrike Palfinger do uliva u Nišavu, danas su obišli ministarka privrede Adriana Mesarović i gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović. Trasa u dužini od 2,22 kilometra projektovana je tako da zaobilazi naselje Brzi Brod, pri čemu deo potoka prolazi njegovom zapadnom stranom. Pored meštana više naselja, od eventualnih bujičnih voda biće zaštićene i kompanije Palfinger i Cumtobel. Sistem je projektovan za zaštitu od stogodišnjih voda.

„Ne zaboravimo da su građani naselja Brzi Brod i Suvi Do godinama, pa i decenijama, imali probleme zbog bujičnih voda i potoka koji prolazi kroz centar naselja Brzi Brod. Realizacijom ovog projekta u potpunosti ćemo izmestiti trasu Suvodolskog potoka. On više neće prolaziti kroz naselje Brzi Brod, a na staroj trasi, u središtu naselja, izgradićemo novu saobraćajnicu koja će povezivati jugoistočni i severozapadni deo Brzog Broda“, kazao je gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović koji se još jednom zahvalio Ministarstvu privrede koje je izdvojilo značajna sredstva.

Uređenjem korita Suvodolskog potoka biće zaštićeno i vodoizvorište Medijana.

“Grade se nasipi uz betonsko korito kako bismo na najbolji mogući način sačuvali bezbednost pijaće vode za građane Niša. I sam uliv u Nišavu biće izgrađen po najsavremenijim standardima, na način koji će obezbediti zaštitu kablova koji snabdevaju grad Niš električnom energijom“, rekao je Pavlović.

On je podsetio da će ovaj projekat obezbediti i zaštitu od bujičnih voda za kompanije Palfinger i Cumtobel, čime će biti sačuvane značajne investicije u kojima radi veliki broj Nišlija.



Pored izmeštanja potoka, biće neophodno i izmeštanje elektrodistributivnog voda, vodovodne mreže i telekomunikacionih kablova. Na jednom delu trase potok će prolaziti ispod železničke pruge, a eventualno izmeštanje tog dela planirano je u okviru izgradnje severne obilaznice.

Radove vredne 412 miliona dinara finansira Ministarstvo privrede uz podršku predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića.

„Ovakvi projekti su nekada bili samo san za Niš. Zahvaljujući današnjem privrednom ambijentu, većem broju zaposlenih i snažnijem budžetu grada, Niš danas može iz sopstvenih sredstava da gradi vrtiće i realizuje druge kapitalne projekte, uz značajnu podršku države. Projekti ove vrste od izuzetnog su značaja“, istakla je ministarka privrede Adriana Mesarović.

Ona je naglasila da je zadovoljna dinamikom izvođenja radova i da se projekat realizuje prema planu. Radove izvode kompanije CD His i Erozija.

„Reč je o jednom od najznačajnijih vodoprivrednih projekata koji se trenutno realizuju u našoj zemlji. Njegovom realizacijom stvaraju se uslovi za dalji razvoj fabrike Palfinger i industrijske zone u kojoj posluje veliki broj privrednih subjekata. Radovi teku planiranom dinamikom”, kazala je Mesarović.

Dodala je da je tokom realizacije projekta bilo određenih izazova, uključujući zahteve građana i potrebu za prilagođavanjem pojedinih delova trase.

Prema njenim rečima, očekuje se da radovi budu završeni do kraja decembra, nakon čega će uslediti komunalno opremanje prostora i izgradnja saobraćajnih površina ispred fabrike Palfinger.

Ona je podsetila da je od 2012. godine, zahvaljujući odgovornoj ekonomskoj politici i stvaranju povoljnog privrednog ambijenta, u Nišu otvoreno 12 fabrika svetski poznatih kompanija koje danas uspešno posluju, dok neke od njih kontinuirano reinvestiraju, proširuju proizvodne kapacitete i otvaraju nova radna mesta.

Mesarović je dodala da su intenzivna modernizacija Niša i unapređenje infrastrukture nekada bili teško zamislivi, imajući u vidu da su Niš i jug Srbije prošli kroz težak period deindustrijalizacije i zatvaranja brojnih fabrika.

„Nastavljamo borbu za nove investicije i nova radna mesta, ali istovremeno ubrzano modernizujemo grad kako bismo našim građanima obezbedili što kvalitetniji život“, zaključila je ministarka Mesarović.

Autor: Pink.rs