'LICEMERNA ZAMENA TEZA' Linta: Hrvatska lažno optužuje Srbiju za nerešavanje nestalih lica

Predsednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta izjavio je danas da Hrvatska godinama lažno optužuje Srbiju za nerešavanje 1.725 nestalih lica tokom građanskog rata devedesetih godina prošlog veka i istakao da je to smišljena strategija hrvatske vlasti da sakrije masovne zločine počinjene nad Srbima.

U saopštenju Saveza Srba iz regiona navodi se da tim optužbama žele da se kod domaće i međunarodne javnosti stekne pogrešan utisak da su svi nestali Hrvati.

"U pitanju je licemerna zamena teza jer Hrvatska nastoji da opravda lažni mit o Domovinskom ratu prema kome su Srbi tobože zločinci koji nisu imali civilne žrtve dok su Hrvati bili navodno žrtve velikosrpske agresije i da su tokom rata poštovali Ženevske konvencije. Pomenutu bezočnu laž je ponovo izrekao predstavnik Hrvatske na sedinici Saveta bezbednosti UN koja je bila posvećena radu Mehanizma za međunarodne krivične sporove u Hagu odnosno bivšeg Haškog tribunala, a održana je 12. juna u Njujorku", rekao je Linta.

Dodao je da je jedna od brutalnih laži hrvatskih zvaničnika to da Srbija u svojim arhivima tobože krije informacije o lokacijama grobnica.

"Ključni razlog lažnih optužbi Hrvatske prema Srbiji jeste činjenica da više 1.000 nestalih lica, koji se nalaze na pomenutom hrvatskom spisku, su Srbi. Zbog toga Hrvatska uporno odbija da objavi nacionalnu pripadnost nestalih lica i javno navede koliko je nestalih Srba i Hrvata od 1991. do 1995. godine. Takođe, zbog toga Hrvatska odbija da identifikuje oko 900 ekshumiranih tela koji se nalaze u Zavodu za sudsku medicinu u Zagrebu, ali i odbija da ekshumira i zatim identifikuje više od 200 posmrtnih ostataka Srba koji se nalaze na više od 30 poznatih masovnih i pojedinačnih grobnica. Na taj način više od pola nestalih lica sa hrvatskog spiska bi bilo rešeno", kazao je Linta.

Naveo je da nisu objavljeni ni podaci o okolnostima kako su i gde barem neki od njih stradali, koje su moguća mesta gde su sahranjeni, kao i da li ima osumnjičenjih za njihove nestanke.

"U pitanju je smišljena strategija hrvatske vlasti da sakrije masovne zločine počinjene nad Srbima od 1991. do 1995. godine. Srbija treba da insistira u međunarodnoj zajednici da Hrvatska prestane da blokira rešavanje pitanja nestalih lica. To konkretno znači da Hrvatska konačno objavi nacionalnu pripadnost 1.725 nestalih lica koliko ih ima na zvaničnom spisku koji se nalazi u Ministarstvu veterana sa svim ostalim poznatim podacima, da otvori arhive u kojima se nalazi dokumentacija o masovnim zločinima protiv Srba od 1991. do 1995. godine, da hitno ekshumira posmrtne podatke Srba sa više od 30 poznatih grobnih mjesta i da identifikuje posmrtne ostatke 900 ekshumiranih tijela", ocenio je Linta.

Autor: Pink.rs