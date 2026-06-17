Starović u Strazburu: Srbija nastavlja rad na ispunjavanju obaveza iz pristupnog procesa

Ministar za evropske integracije Nemanja Starović istakao je danas u Strazburu, gde je učestvovao jna 18. sastanku Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Republike Srbije (POSP), da Srbija nastavlja intenzivan rad na ispunjavanju svih obaveza iz pristupnog procesa.

Starović je za rekao da je današnja sednica bila dobra prilika da se razgovara o preseku stanja u odnosima Srbije i EU na bazi Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kao i efektima koje je do danas taj sporazum proizveo u smislu unapređenja socijalno-ekonomskog položaja stanovništva, ali i privrednog, ekonomskog i infrastrukturnog razvoja Srbije.

"To je nešto što je prepoznato, čini mi se od svih članova Parlamentarnog odbora, bilo kada govorimo o narodnim poslanicima u Skupštini Srbije, ali i kada govorimo o kolegama iz samog Evropskog parlamenta", rekao je Starović.

Starović je naglasio da je sednica bila prilika da se porazgovara i sa prisutnim predstavnicima Evropske komisije i Evropskog saveta, ali i Evropske spoljnopolitičke službe o tome gde se trenutno nalazi Srbija u procesu pristupnih pregovora za članstvo u EU.

"Mogli smo da čujemo određeni set pohvala vezan za poslednji talas legislativnih aktivnosti, čitavog niza zakona koji su poslednjih nekoliko meseci usvojeni u Narodnoj skupštini Srbije, kao i to da se itekako dobro prepoznaju efekti rada novoformiranog operativnog tima naše zemlje za pridruživanje EU", rekao je ministar.

Prema njegovim rečima, današnja sednica Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje u Strazburu, bila je prilika i da se Srbija suoči i sa određenim kritičkim opaskama pojedinih evropskih poslanika, koji su kako je dodao poznati po svom veoma kritičnom stavu prema našoj zemlji.

Naglasio je i da nijedna kritika sa te strane nije ostala bez odgovora.

"U svakom slučaju, mislim da je ovo veoma dobra praksa, da će se ovakvi sastanci nastaviti. Očekujemo, uskoro narednu rundu do kraja ove godine u Beogradu", rekao je ministar za evropske integracije Srbije.

Starović je na sastanku rekao da je Srbija u prethodnom periodu pokazala jasnu političku volju i konkretne rezultate u sprovođenju reformi i da je posebno važno što smo dobili pozitivno mišljenje Venecijanske komisije na paket pravosudnih zakona, što predstavlja značajnu potvrdu da su reforme koje sprovodimo u skladu sa evropskim standardima i preporukama evropskih partnera, saopštilo je Ministarstvo za evrointegracije.

"Srbija nastavlja sa sprovođenjem reformske agende, unapređenjem izbornog zakonodavstva u skladu sa preporukama OEBS/ODIHR-a, kao i sa daljim jačanjem vladavine prava i demokratskih institucija", rekao je ministar.

Prema njegovim rečima, Srbija očekuje da Evropska unija prepozna napredak koji je ostvarila i da se bez daljeg odlaganja omogući otvaranje Klastera 3, koji je tehnički spreman još od decembra 2021. godine.

"Proces pristupanja mora ostati zasnovan na zaslugama, objektivnim kriterijumima i konkretnim rezultatima", poručio je Starović i dodao da je postepena integracija Srbije u jedinstveno evropsko tržište od ključnog značaja za privredni rast, nove investicije i unapređenje životnog standarda građana.

Starović je naglasio i da je Srbija pouzdan i odgovoran partner Evropske unije i da naš cilj ostaje punopravno članstvo u EU, ali da istovremeno očekujemo da politika proširenja dobije novu dinamiku i da zemlje kandidati koje sprovode reforme budu adekvatno vrednovane i nagrađene za postignute rezultate.

Autor: Pink.rs