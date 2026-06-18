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AMBASADOR KINE PORUČIO: Predsednik Vučić vodi politiku napretka (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Kineski ambasador Li Ming kaže da je nedavna poseta predsednika Vučića Kini bila vrlo dirljiva, i jako bitna, a kojom smo još jednom videli dokaz prijateljstva dva naroda i dve države.

Ambasador Li Ming je poručio da je nakon nedavne posete predsednika Vučića Kini, prijateljstvo dve zemlje je postalo još jače.

- Moram da kažem da je posle ove posete čelično prijateljstvo postalo još jače, a predsednik Vučić vodi narod Srbije na putu izgradnje i napretka Srbije - poručio je ambasador Kine.

Gradeći ovaj most, narod Srbije i predsednik Vučić idu putem prosperiteta i napretka, istakao je on.

- Puštanjem ove cele saobraćajnice u saobraćaj moći ćemo da kažemo da je na novi način spojena cela Srbija, ali i dalje, sa regionom. Kineski i srpski narod zajednički, ruku pod ruku, razvijaju svoje prijateljstvo i grade projekte od velikog značaja. I Kina će uvek biti najpouzdaniji i najiskreniji prijatelj Srbije - istakao je ambasador.

- Živela Kina, živela Srbija - rekao je Li Ming na srpskom na kraju obraćanja.

Autor: Iva Besarabić

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