VLADA USVOJILA PREDLOG ZAKONA RODITELJ-NEGOVATELJ! Oglasila se ministarka Stamenkovski - Istorijski dan za socijalnu zaštitu

Vlada Republike Srbije usvojila je danas Predlog zakona roditelj negovatelj, čime je načinjen istorijski iskorak u izgradnji pravednijeg sistema socijalne zaštite i prvi put institucionalno prepoznata žrtva, posvećenost i svakodnevna borba roditelja koji su svoj život posvetili brizi o deci kojoj je neophodna celodnevna nega i podrška.

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski poručila je da će se Predlog zakona uskoro naći pred narodnim poslanicima u Narodnoj skupštini Republike Srbije, ističući da je reč o jednom od najvažnijih zakonskih rešenja u oblasti socijalne politike u poslednjim decenijama.

„Zahvaljujem svim učesnicima Radne grupe, kolegama iz Ministarstva rada, ekspertima, ali pre svega najveću zahvalnost dugujemo roditeljima koji su se godinama borili da prokrče put ovoj ideji, zastupajući ne sebe, nego svoju decu i svoje najmilije“, poručila je ministarka.

Ona je naglasila da je usvajanje Predloga zakona velika pobeda svih porodica koje su godinama čekale da država prepozna njihovu svakodnevnu borbu.

„Ovo je lepa vest za sve porodice u Srbiji, a pre svega za roditelje koji dvadeset četiri sata neguju svoju decu, brinu o njima i staraju se da im obezbede lepo detinjstvo uprkos svim okolnostima. Verujem da će Srbija usvajanjem ovog zakona napraviti još jedan veliki korak ka našem konačnom cilju – da budemo zemlja po meri porodice“, istakla je Đurđević Stamenkovski.

Usvajanjem Predloga zakona roditelj negovatelj, Republika Srbija potvrđuje svoju opredeljenost da porodicu stavi u središte državne politike i da kroz konkretne mere pruži podršku onima koji nose najveći teret brige o svojim najmilijima. Ovaj zakon predstavlja istorijski iskorak ka humanijem, pravednijem i solidarnijem društvu.

Autor: Iva Besarabić