UŽIVO NA TV PINK I PINK.RS! Veliki događaj u Beogradu: Vučić na otvaranju izložbe fotografija Sinhue o prijateljstvu Srbije i Kine

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje otvaranju svečane izložbe fotografija kineske novinske agencije Sinhua, posvećene prijateljstvu naroda Kine i Srbije.

Otvaranje izložbe održava se u Kineskom kulturnom centru.

Izložba donosi izbor fotografija koje prikazuju dugogodišnje odnose dve zemlje, kao i saradnju u različitim oblastima, a događaj se održava u okviru kulturne razmene i jačanja bilateralnih veza Srbije i Kine.

"Neka svetlost našeg čeličnog prijateljstva zasija na putu saradnje Kine i Srbije" zvanični je naslov izložbe.

Vučić stigao u Kineski kulturni centar

Predsednik Vučić stigao je u Kineski kulturni centar i iz prvog reda posmatrao prezetnaciju kineske novinarske agencije Sinhua.

Današnja izložba predstavlja svojevrsni prikaz onoga što je u prethodnih deset godina urađeno u okviru veličanstvene saradnje između naših dveju zemalja. Na izložbi je prikazano preko 70 fotografija koje oslikavaju duboko prijateljstvo i zajednične uspehe naših naroda.

Obračanje predsednika Vučića

Predsedniku Vučiću uručen prvi primerak knjige koju je objavila kineska agencija Sinhua.

- Dragi prijatelji, predsednik Si je jednom rekao da kinesko kulturno samopouzdanje potiče iz bogatog istorijskog nasleđa, ali i sposobnosti da stvaramo vrednosti u novoj eri. Današnja izložba fotografija nije nešto što treba da ovekoveči prošlost, već da nam iz tragova prošlosti ukaže na puteve budućnosti.

On je istakao da je predsednik Si tokom svojih velikih državničkih govora uvek naglašavao da kulturno samopouzdanje predstavlja temelj na kome se gradi moderna država i ostvaruje globalni dijalog.

- Meni je danas izuzetna čast što ovde mogu da vas pozdravim, u mestu koje predstavlja simbol snažne kulturne razmene naših naroda. Danas smo se okupili da obeležimo istoriju, proslavimo sadašnjost i zajedno pogledamo u budućnost jednog od najneverovatnijih i najčvršćih prijateljstava u svetu - istakao je predsednik Vučić.

Obraćanje direktora novinarske agencije Sinhua

Nakon zvaničnog otvaranja izložbe, okupljenima je prikazano video-obraćanje direktora novinarske agencije Sinhua, koji je pozdravio okupljene goste i istakao da su Kina i Srbija čelični prijatelji koji su prošli kroz mnoga iskušenja i delili dobro i zlo. On je pozdravio plodonosnu saradnju naših predsednika.

- Sa deset sastanaka u poslednjih deset godina unapredili su kinesko-srpske odnose, posebno tokom posete predsednika Sija Đinpinga 2024. godine, kada je najavljeno produbljivanje sveobuhvatnog partnerstva, što je postala nova prekretnica našeg prijateljstva - istakao je direktor agencije Sinhua, nakon čega se osvrnuo na istorijsku posetu predsednika Vučića Kini, koja je učvrstila naše prijateljstvo i otvorila još vrata za našu saradnju.

On je ocenio da naše prijateljstvo dolazi iz velikog političkog poverenja, ali i bratskim vezama naših naroda, a da prikazane fotografije teče naše iskreno prijateljstvo, koje pokazuju i sadašnjost i budućnost naše saradnje.

Obraćanje ambasadora Kine Lija Minga

Kineski ambasador u Beogradu Li Ming obratio se gostima, ističući da mu je veliko zadovoljstvo što se danas otvara ova veličanstvena izložba o prijateljstvu naših naroda. On je izrazio toplu dobrodošlicu predsedniku Vučiću i zahvalio mu na dolasku, a zahvalio se i svim prijatlejima koji doprinose našem prijateljstvu.

- Poseta predsednika Vučića Kini izazvala je veliko interesovanje u čitavoj zajednici. Ona je imala istorijski značaj. Ne samo da je unapredila naše odnose na viši nivo, već je značajno unapredila međunarodnu poziciju Srbije - istakao je, pozivajući se na uspostavljanje diplomatskih odnosa Kine i Jugoslavije, u vremenu kada su lideri imali poverenja jedni u druge.

- Narodi Kine i Srbije izdržali su velika iskušenja, i tokom hladnog rata, ali i varvarskog bombardovanja od strane NATO pakta, ostali su čvrsti i krvlju branili suverenitet i skovali lojalnost i prijateljstvo - dodao je, ističući sve uspehe u našoj saradnji koji su usledili kao potvrda ovog lojalnog prijateljstva.

Autor: Iva Besarabić