Monstruozno! Blokaderski sindikalac se podsmeva Glišićevom zdravstvenom stanju, dok novinarka N1 ćuti (VIDEO)

Blokaderski sindikalac iz GSP-a Zoran Stefanović izazvao je burne reakcije u javnosti, nakon što je, komentarišući zdravstveno stanje ministra Darka Glišića, izneo monstruozne opaske na račun njegovog stanja.

Stefanović je za blokadersku televiziju N1 izjavio da se Darko Glišić "navodno šlogirao", čime je ogolio svoje prljavo lice, pokazavši nedostatak empatije prema čoveku koji se suočio sa ozbiljnim zdravstvenim problemom.

- Imamo onog sa Uba, što se navodno šlogirao. Neću da mu spominjem ime jer mi je mrsko - glasi monstruozna izjava blokaderka Stefanovića.

Ono što nas najviše šokira jeste izostanak reakcije novinarke blokaderske N1, koja nije reagovala na ovakvu izjavu niti se ogradila od iznetih tvrdnji.

U nastavku posluštajte monstruoznu izjavu blokaderskog sindikalca iz GSP-a:

Podsetimo, minsitar Darko Glišić je 5. avgusta prošle godine, u programu uživo na Pink TV doživeo moždani udar. Ministar je nakon brze reakcije lekara zbrinut i nakon oporavka, vratio se svojim obavezama i aktivnostima.

Autor: Pink.rs