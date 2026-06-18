Pukla ljubav u blokaderskim redovima! Marinika pokušala da se približi studentima, usledio hladan tuš (FOTO)

Čerupanje! Marinika htela da se "ubaci", studenti blokaderi je napujdali!
Stanje u blokaderskim redovima je redovno - sve gore.
Marinika Tepić pokušala je da ubedi građane Srbije da se u blokaderskim redovima - ništa ne dešava. Pa je tako izjavila da je "Opozicija ili studenti - veštački nametnuta dilema."
Time je Marinika htela da kaže da su "svi oni jedno", i da "svi rade zajedno" i da se "mnogo vole"...
Kad međutim...
Marinika "Opozicija i studenti, veštački nametnuta tema".— BIA u Blokadi (@biaublokadi) 18. јун 2026.
Studenti 👇🏻 pic.twitter.com/j9E5ra2FpJ
Da to uopšte nije tako potvrdili su odmah studenti blokaderi, koji su na mrežama objavili odogovor.
I to u vidu slike na kojoj teraju Mariniku.
"Marinika regulisana i sklonjena," navodi se u objavi studenata-blokadera koju blokaderi sada ponovo šeruju po mrežama.
Autor: Iva Besarabić