Pukla ljubav u blokaderskim redovima! Marinika pokušala da se približi studentima, usledio hladan tuš (FOTO)

Čerupanje! Marinika htela da se "ubaci", studenti blokaderi je napujdali!

Stanje u blokaderskim redovima je redovno - sve gore.

Marinika Tepić pokušala je da ubedi građane Srbije da se u blokaderskim redovima - ništa ne dešava. Pa je tako izjavila da je "Opozicija ili studenti - veštački nametnuta dilema."

Time je Marinika htela da kaže da su "svi oni jedno", i da "svi rade zajedno" i da se "mnogo vole"...

Kad međutim...

Marinika "Opozicija i studenti, veštački nametnuta tema".



Studenti 👇🏻 pic.twitter.com/j9E5ra2FpJ — BIA u Blokadi (@biaublokadi) 18. јун 2026.

Da to uopšte nije tako potvrdili su odmah studenti blokaderi, koji su na mrežama objavili odogovor.

I to u vidu slike na kojoj teraju Mariniku.

"Marinika regulisana i sklonjena," navodi se u objavi studenata-blokadera koju blokaderi sada ponovo šeruju po mrežama.

Autor: Iva Besarabić