AKTUELNO

Politika

Pukla ljubav u blokaderskim redovima! Marinika pokušala da se približi studentima, usledio hladan tuš (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug ||

Čerupanje! Marinika htela da se "ubaci", studenti blokaderi je napujdali!

Stanje u blokaderskim redovima je redovno - sve gore.

Marinika Tepić pokušala je da ubedi građane Srbije da se u blokaderskim redovima - ništa ne dešava. Pa je tako izjavila da je "Opozicija ili studenti - veštački nametnuta dilema."

Time je Marinika htela da kaže da su "svi oni jedno", i da "svi rade zajedno" i da se "mnogo vole"...

Kad međutim...

Da to uopšte nije tako potvrdili su odmah studenti blokaderi, koji su na mrežama objavili odogovor.

I to u vidu slike na kojoj teraju Mariniku.

"Marinika regulisana i sklonjena," navodi se u objavi studenata-blokadera koju blokaderi sada ponovo šeruju po mrežama.

Autor: Iva Besarabić

#Opozicija

#Politika

#Srbija

#blokaderi

#studenti blokaderi

#zgubidani

POVEZANE VESTI

Zadruga

Hladan tuš: Aleksandra pokušala da se približi Ivanu, pa dobila neočekivanu reakciju od njega! (VIDEO)

Zadruga

Hladan tuš: Aleksandra na ovaj način pokušala da se približi Milovanu, on je totalno oduvao! (VIDEO)

Politika

MARINIKA TEPIĆ PROGOVORILA HRVATSKI (FOTO)

Politika

TOTALNI DEBAKL U INĐIJI! 'Studenti' izveli blokadu, pa se POŠTENO IZBLAMIRALI: Blokirali trotoar (VIDEO)

Politika

'Dobar dan' usred večeri: 'Blokaderi' izgubljeni u prostoru i vremenu (VIDEO)

Politika

NOVO LUDILO U BLOKADERSKIM REDOVIMA: Škoro bi da ubaci Vučića u kontejner, pa se nudi zgubidanima (VIDEO)