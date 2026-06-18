Kako je Wizz Air ostao bez stabilnog sistema održavanja aviona u Beogradu

APR dokumentacija i regulatorna rešenja otkrivaju višegodišnje probleme kompanija zaduženih za održavanje aviona Wizz Aira u Beogradu i posledice koje su usledile po operacije avioprevoznika.

Dok je Wizz Air širio svoje poslovanje i jačao prisustvo u Srbiji, u pozadini se godinama odvijala složena priča o regulatornim problemima, dozvolama i promenama pravnih formi kompanija zaduženih za održavanje aviona u Beogradu.

Poslove održavanja u početku je obavljao ogranak Global Maintenance Beograd-Surčin. Međutim, nakon što nije ispunio propisane uslove ni u dodatnom roku koji mu je ostavio regulator, njegova delatnost je obustavljena. Gotovo istovremeno, prema podacima APR-a, pojavljuje se GLOBALTEHNIK-BEG d.o.o. - sa istom delatnošću, istim osnivačem i u istom sektoru poslovanja. Ipak, ni nova kompanija godinama kasnije nije uspela da dobije neophodno odobrenje za rad.

Nakon neuspeha prvog modela, Wizz Air se okreće drugom pružaocu usluga održavanja. Međutim, scenario se ponavlja. I toj kompaniji je obustavljena delatnost, nakon čega je i ona transformisana iz ogranka stranog društva u domaći d.o.o.

Dok su se firme reorganizovale, menjale pravne forme i pokušavale da ispune regulatorne zahteve, Wizz Air je ostao bez stabilnog sistema održavanja u svojoj najvećoj bazi na Balkanu. Prema saznanjima iz industrije, predstavnici kompanije više puta dolazili su u Beograd pokušavajući da reše problem koji je pretio da preraste u ozbiljan operativni izazov.

Na kraju je aviokompanija bila primorana da angažuje sopstvene mehaničare iz Evropske unije i organizuje self-handling, rešenje koje je obezbedilo kontinuitet operacija, ali je istovremeno donelo i značajno veće troškove.

Dokumentacija APR-a danas pokazuje neobičan sled događaja: jednu obustavljenu delatnost, zatim drugu, dve novoosnovane kompanije i dozvole koje su ostale nedostižne. Pitanje koje se nameće je jednostavno - kako je Wizz Air dozvolio da održavanje njegove flote u Srbiji zavisi od partnera koji nisu uspeli da ispune regulatorne uslove za rad?

Autor: Pink.rs