SVETSKE ZVEZDE SVE ČEŠĆI GOSTI BEOGRADA: Srbija gradi svoj imidž i kroz dolaske filmskih i sportskih legendi! Pogledajte koga je sve ugostila srpska prestonica!

Moramo da imamo na umu da prosečni građani, ali i mnogi političari i javne ličnosti, ne znaju mnogo o ovom prostoru, kaže za Kurir predsednik Društva lobista Srbije Nenad Vuković

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ugostio je holivudsku glumicu Ketrin Zitu-Džouns prilikom njene posete Beogradu. Ova filmska zvezda samo je jedan u nizu globalno poznatih ličnosti koje su boravile u Srbiji i za koje je predsednik Aleksandar Vučić organizovao prijem.

- Imao sam izuzetno zadovoljstvo da ugostim jednu od najvećih holivudskih zvezda glumicu Ketrin Zitu-Džouns koja je i čuvenom Zorou uzela deo slave - napisao je Vučić na Instagramu i naglasio da ga posebno raduje što Srbija i Beograd postaju sve prepoznatljiviji na mapi svetske filmske industrije.

Ove reči i fotografije iz Predsedništva Srbije još jedna su potvrda kako je Srbija u izgradnji sopstvenog imidža iskoračila i prigrlila nove načine sticanja prepoznatljivosti zemlje, ljudi, hrane, prirodnih lepota, privrednog ambijenta...

Samo sedam dana ranije, predsedik Srbije je ugostio i Lin Dana, najboljeg svetskog igrača badmintona, dvostrukog olimpijskog i petostrukog svetskog šampiona koji je prihvatio da bude promoter Ekspa 2027!

- Nisam mnogo gledao badminton, ali kada smo bili u Šangaju, za košarkaše su neke znali, neke nisu. Jedino su za vas svi znali, ne postoji niko ko nije čuo za vas. I zato vam veliko hvala što ćete promovisati Ekspo - istakao je predsednik Vučić tom prilikom.

Ketrin Zita Džons je došla u Srbiju baš kao i pre nje zvezde iz sveta filma Stiven Sigal, Džeki Čen, Rejf Fajns, Džoni Dep i mnogi drugi glumci... Bile su u Srbiji i megazvezde iz sveta sporta, kao na primer olimpijski i svetski šampion u badmintonu Lin Dan i čuveni atletičar Jusein Bolt.

Svi oni, ali i mnoge druge planetarno popularne ličnosti koje su poslednjih godina dolazile u Srbiju svakako su doprinele da se naša zemlja mapira kao poželjna destinacija za ulaganje, biznis, za dolazak na Ekspo...

Takozvano star-lobiranje dosad je bilo polje koje su naši politički lideri zanemarivali, ali predsednik Vučić demonstrira kako se taj segment koristi i koliko je važan za ugled i imidž države.

Predsednik Društva lobista Srbije Nenad Vuković kaže za Kurir da je davno prošlo vreme Anđeline Džoli i Bona Voksa koji su u ratnim godinama kreirali negativan imidž o Srbiji.

- Vidljivost je vrlo važna, jer je sve to neka vest koju će ljudi da prenesu i pročitaju. Stalno moramo da imamo na umu da prosečni konzument, a nažalost i mnogi političari i javne ličnosti, imaju nedovoljno znanja o ovom prostoru i svaka prilika da se to bolje objasni je apsolutno nešto što treba da se iskoristi - naglašava Vuković.

On objašnjava da takozvani star-lobing ima i svoja ograničenja, ali može i da pomogne u nekim segmentima.

- Bez obzira što u teoriji lobiranja, taj takozvani star lobing ima svoja ograničenja, on se i te kako koristi i daje rezultate. Videli smo u vreme poslednje kampanje za predsedničke izbore u SAD kako su se poznate ličnosti angažovale. Ta vrsta lobiranja može da učvrsti u opredeljenju neke već opredeljene ljude. Kada jedna zemlja želi da se rebrendira, da pokaže da je otvorena za saradnju i uticaje, ona mora da govori jezikom koji je razumljiv tim zemljama. S druge strane, značajne manifestacije, kao što je Ekspo ili učešće u filmskoj industriji je veoma važan deo doživljaja jedne zemlje i njenog imidža, čak do mere do koje mi možda još uvek ne možemo ni da zamislimo. Dakle, treba koristiti sve što približava našu zemlju državama odakle dolaze najznačajniji donosioci odluka i što nam omogućava da s njima razgovaramo na neposredniji način i o drugim stvarima, pogotovu sada kada je Srbija skinula tu negativnu percepciju. Ne nastupamo od nule - objašnjava Vuković.



On navodi primer naših odnosa sa Amerikom, pa napominje da je aktuelni predsednik SAD Donald Tramp čovek koji razume šou biznis.

- Šou biznis i spektakl su važan deo američke kulture, ali i politike. Ima država u regionu koje su to bolje shvatale i možda su i neukusno podilazile pre svega Americi. To je jedno, ali je sasvim druga stvar pokazati da i mi razumemo taj pristup i da imamo šta da pokažemo. Videli smo da praktično ko god je upoznao Srbiju postao je na neki način zagovornik naših istina i naših ciljeva. U Americi su na jedan potpuno drugi način srasli u simbiozu šou biznis, politika i lobiranje. Ko kaže da to nema veze ili mu je krivo što je holivudsku zvezdu primio Vučić, taj ništa ne razume o sadašnjem svetu. Moramo da pokažemo da govorimo njihovim jezikom i da smo jedni od njih. Onda mnogo lakše možeš da pređeš i na druge teme i da na njih utičeš - naglašava Vuković.

Autor: D.B.