'TERALI ZECA, ISTERALI VUKA' Kojčić za Pink o novim saznanjima tužilaštva o aferi 'ZVUČNI TOP': Sve je bilo usmereno ka tome da se kompromituju institucije države i predsednik Aleksandar Vučić

Više javno tužilaštvo saopštilo je da je tokom predistražnog postupka došlo do dokumentacije koja, prema njihovim navodima, ukazuje na moguće planiranje aktivnosti vezanih za priču o navodnoj upotrebi "zvučnog topa" tokom protesta.

Politički analitičar Dragoljub Kojčić ocenio je u jutarnjem programu televizije Pink da najnovije saopštenje Višeg javnog tužilaštva u Beogradu otvara brojna pitanja o događajima koji su pratili protest održan 15. marta ove godine.

Osvrćući se na informacije iz saopštenja, Kojčić je rekao da ga je čitav slučaj podsetio na narodnu izreku:

- Prvo što mi je palo na pamet jeste ona narodna izreka - terali zeca, isterali vuka. Svi su se pitali zbog čega je postojao toliki otpor da istražni organi uđu na fakultet i dođu do materijalnih dokaza i dokumentacije. Sada se pokazuje da je, očigledno, postojalo nešto što je neko želeo da sakrije - rekao je Kojčić.

Kojčić smatra da su određeni elementi priče o navodnoj upotrebi "zvučnog topa" od samog početka bili nelogični i kontradiktorni.

- Imao sam lično iskustvo da razgovaram sa čovekom koji je tvrdio da je bio na protestu sa porodicom i da je čuo zvučni top. Kada sam ga pitao odakle je zvuk dolazio, rekao je da je dolazio sa strane Beograđanke. Međutim, većina drugih koji su iznosili iste tvrdnje govorila je da je dolazio iz pravca Palate Albanija. Takve kontradikcije pokazuju da nije postojala dobra koordinacija među onima koji su širili tu priču. To mi je bilo dovoljno da budem siguran da je sve laž - rekao je Kojčić.

Govoreći o navodima iz dokumentacije koju pominje tužilaštvo, Kojčić je ocenio da bi sastanak održan u januaru mogao da bude jedan od ključnih elemenata u daljoj istrazi.

Na tom sastanku se, prema dokumentaciji, govorilo o tome da bi navodna upotreba zvučnog topa izazvala masovan odgovor iz Brisela. To pokazuje da se o toj temi razgovaralo mnogo pre samog protest.

Kojčić je izneo i stav da se nije radilo samo o domaćoj političkoj temi.

- Ne mislim da je cela stvar pripremana samo za Brisel. Mislim da su pojedine strukture iz Brisela imale interes da se ovakva priča razvija i koristi za politički pritisak, naravno ne svi. Hteli su da se isprovocira nešto, ali i priželjkivali da se dogodi još neka nesreća - rekao je Kojčić.

Kojčić je ocenio da je cilj, prema njegovom mišljenju, bio stvaranje negativne slike o državnom vrhu Srbije.

- Sve je bilo usmereno ka tome da se kompromituju institucije države i predsednik Aleksandar Vučić - rekao je Kojčić.

Autor: Iva Besarabić