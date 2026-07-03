Sastanak predsednika Vučića i predstavnika GSP o zahtevima zaposlenih zakazan za ponedeljak

Sastanak predsednika Srbije Aleksandra Vučića i zaposlenih u Gradskom saobraćajnom preduzeću "Beograd" zakazan je za ponedeljak, 6. jul, u 11 časova, izjavio je predsednik Sindikata "Centar" GSP Ivan Banković.

Sastanak će biti održan u zgradi predsednika države, nakon što je Vučić prethodno zatražio dodatno vreme kako bi razmotrio zahteve zaposlenih u beogradskom javnom prevozu. Radnici GSP-a, sindikati i strukovna udruženja svoje zahteve su predali 24. juna, tokom razgovora ispred zgrade predsedništva.

Glavni zahtevi zaposlenih:

Hitno obustavljanje trenutnog konkursa za javno-privatno partnerstvo.

Momentalni prekid procesa predaje četiri trolejbuske linije u centru grada privatnom monopolu.

Hitna nabavka najmanje 90 novih trolejbusa radi očuvanja trolejbuskog podsistema i pogona "Dorćol".

Realizacija nabavke 300 novih autobusa za GSP radi obnove voznog parka.

Dobijanje čvrstih i obavezujućih državnih garancija da nijedna linija na kojoj danas radi GSP neće biti predata privatnicima.

Zahteve predsedniku Srbije uputili su Sindikat "Centar" GSP Beograd, Sindikat "Sloga GSP", Sindikat zaposlenih u javnom prevozu Beograd, kao i udruženja "Vratimo trolu 28" i Udruženje korisnika javnog prevoza Beograda.

Autor: D.S.