Vučić se sastao sa ministarkom odbrane Španije Margaritom Robles Fernandes

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Beogradu sa ministarkom odbrane Kraljevine Španije Margaritom Robles Fernandes.
Sastanku prisustvuju i ministar odbrane Bratislav Gašić i načelnik Generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović.
Kako je ranije najavljeno, posle sastanka biće održana ceremonija dodele Ordena Karađorđeve zvezde prvog stepena i Krsta za vojne zasluge sa žutom trakom Kraljevine Španije porodici posthumno odlikovanog starijeg vodnika Vojske Srbije Milovana Jovanovića, koji je, časno obavljajući svoju dužnost, izgubio život u mirovnoj misiji u Libanu.
U Ukazu predsednika Srbije o dodeli Ordena Karađorđeve zvezde prvog stepena navedeno je da je Jovanović odlikovan za naročite zasluge u predstavljanju Republike Srbije u oblasti bezbednosti i odbrane.
Jovanović je izgubio život 4. juna kada je projektil pogodio bazu Ujedinjenih nacija u kojoj su bili smešteni pripadnici mirovnih snaga, među njima i deo srpskog kontingenta.
Autor: Pink.rs