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Vučić se sastao sa ministarkom odbrane Španije Margaritom Robles Fernandes

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug / AMIR HAMZAGIĆ ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Beogradu sa ministarkom odbrane Kraljevine Španije Margaritom Robles Fernandes.

Sastanku prisustvuju i ministar odbrane Bratislav Gašić i načelnik Generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović.

Kako je ranije najavljeno, posle sastanka biće održana ceremonija dodele Ordena Karađorđeve zvezde prvog stepena i Krsta za vojne zasluge sa žutom trakom Kraljevine Španije porodici posthumno odlikovanog starijeg vodnika Vojske Srbije Milovana Jovanovića, koji je, časno obavljajući svoju dužnost, izgubio život u mirovnoj misiji u Libanu.

U Ukazu predsednika Srbije o dodeli Ordena Karađorđeve zvezde prvog stepena navedeno je da je Jovanović odlikovan za naročite zasluge u predstavljanju Republike Srbije u oblasti bezbednosti i odbrane.

Jovanović je izgubio život 4. juna kada je projektil pogodio bazu Ujedinjenih nacija u kojoj su bili smešteni pripadnici mirovnih snaga, među njima i deo srpskog kontingenta.

Autor: Pink.rs

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