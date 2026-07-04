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Vulin: Moramo uzeti pravdu u svoje ruke jer Srbima je niko drugi neće dati

Izvor: Pink.rs, Foto: privatna arhiva ||

Senator Republike Srpske Aleksandar Vulin prisustvovao je u Bratuncu obeležavanju 34 godine od stradanja Srba iz Srednjeg Podrinja i Birča koji je ove godine održan pod sloganom "U Bratunac se ne poziva, u Bratunac se ide".

Vulin je posle pomena za 3.267 stradalih Srba, koji ni posle više od tri decenije nisu dočekali pravdu, poručio da Srbi moraju da pamte i da se bore da zločini ne budu zaboravljeni, ali i da uzmu pravdu u svoje ruke jer Srbima je niko drugi neće dati.

Foto: privatna arhiva

Vulin je dodao i da je gašenje Međunarodnog rezidulanog mehanizma za krivične sudove najlepša vest.

Foto: privatna arhiva

"Drago mi je da taj užas od Haškog tribunala i ovaj njegov otpadak konačno postaje stvar istorije. To je najlepša vest koju smo mogli da čujemo. Srbi koji su na Vidovdan prodali Slobodana Miloševića a posle toga svakog generala, oficira, predsednika, premijera, ministra, vojnika koga su nam iz Haga tražili treba da znaju da ćemo im pamtiti ime kao izdajnicima, oni treba da se stide više od onih koji su optužbe pisali", poručio je Vulin u Bratuncu.

Foto: privatna arhiva

Autor: Pink.rs

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