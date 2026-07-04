Fabrika laži je srušena! Blokaderski N1 ponovio: Sarajevo safari je čista laž i izmišljotina

Lažna konstrukcija o "Sarajevo safariju" konačno je doživela potpuno razotkrivanje.

Fabrika laži koja je građena decenijama, i čiji je jedini cilj bio blaćenje srpskog naroda, raspala se u paramparčad nakon detaljne analize nemačkog lista Frankfurter algemajne cajtung.

Suočeni sa neoborivim dokazima, koji potvrđuju da je cela priča naučna fantastika, i opozicioni mediji morali su da prenesu istinu.

Naime, u tekstu "'Bajka o lovu na ljude': Novinar Frankfurtera istraživao priču o 'safariju' u Sarajevu" koji je preneo blokaderski N1, objavljeno je svedočenje novinara Frankfurter algemajne cajtunga Mihaela Martensa koji kaže:

"Priča o stotinama bogatih stranaca u bosanskom lovu na ljude je otprilike nerealna koliko i tvrdnja da se tokom rata pojavio King Kong da brani Sarajevo. Sa jednom razlikom – priča o King Kongu kao spasiocu Sarajeva je tako očito izmišljena da na nju ne bi pali strani mediji kao da se radi o činjenici."

Podsetimo, nemački novinar Mihael Martens napisao je ranije na mreži Iks da Rojters izveštava da je pao slučaj Safari i tvrdio da je cela priča bila loša šala.

Autor: Pink.rs