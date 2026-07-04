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Pogledajte kako 'demokratska' policija pendrecima udara demonstrante na protestu protiv AfD u Erfurtu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug AP/Christoph Reichwein ||

Snimak sa protesta protiv kongresa stranke Alternativa za Nemačku (AfD) u Erfurtu izazvao je burne reakcije na društvenim mrežama. Na video-zapisu vidi se intervencija policije u opremi za razbijanje demonstracija, pri čemu pojedini policajci pendrecima udaraju demonstrante dok pokušavaju da razbiju blokadu.

Na društvenoj mreži X objavljen je snimak sa protesta protiv AfD-a u Erfurtu, na kojem se vidi kako pripadnici policije silom potiskuju demonstrante.

Na snimku se može videti da policajci koriste pendreke i zadaju udarce demonstrantima dok pokušavaju da uklone blokadu i uspostave prolaz.

Autor objave uz video napisao je:

Tirinška policija zaustavlja Antifa masu u Erfurtu. Tako izgleda 'push back'."

Protest obeležen sukobima

Protesti protiv kongresa AfD-a protekli su uz više incidenata između demonstranata i policije.

Snimak intervencije brzo se proširio društvenim mrežama i izazvao brojne komentare. Jedni smatraju da je policija upotrebila prekomernu silu, dok drugi ocenjuju da je reagovala kako bi uklonila blokadu i uspostavila javni red.

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Autor: Pink.rs

#AfD

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