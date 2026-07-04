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RASKOL SE NASTAVLJA! Lukić o sklanjanju Dinića: Glup ste potez povukli

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Marko Đoković ||

Raskol u srpskoj opoziciji se nastavlja i danas nakon što je u Zeleno-levom frontu došlo do javnih nesuglasica nakon različitih stavova pojedinih članova o podršci Studentskoj listi.

Kako mediji navode, izgleda da je prof. Rastislav Dinić izbačen iz ZLF. 

"Sa zakašnjenjem sam saznala da je prof. Rastislav Dinić skrajnut u ZLF-u. Nemam objašnjenje za toliko glup potez, ako nije Balaševićevo 'boljima se teško prašta'", napisala je blokaderka Biljana Lukić.

Podsetimo, Dinić je prethodno izjavio da je bio protiv odluke Zeleno-levog fronta da podrži Studentsku listu, ali je kasnije naveo da iz današnje perspektive smatra da je ta odluka možda bila ispravna. Istovremeno je ocenio da bi nastavak jednostrane podrške bez jasnih političkih dogovora mogao da bude pogrešan potez.

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Autor: Pink.rs

#Biljana Lukić

#Politika

#Rastislav Dinić

#Srbija

#blokaderi

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