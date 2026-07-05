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Pavlović: Na Medijani nisu zabili nijednu lopatu, građani vide ko radi, a ko samo kritikuje

Izvor: Pink.rs, Foto: Privatna arhiva ||

Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović obišao je radove na proširenju Parka Svetog Save, gde se sadi 44 novih stabala i ugrađuje sistem za navodnjavanje „kap po kap“, istakavši da će ovaj prostor u narednom periodu postati jedno od najlepših mesta za odmor i igru u gradu.

Prema njegovim rečima, Grad nastavlja sa ulaganjima u zelene površine i sadržaje za najmlađe, kako bi park postao pravi „raj za decu“.

Foto: Privatna arhiva

Osvrnuvši se na rad Gradske opštine Medijana, Pavlović je uputio oštre kritike na račun njenog rukovodstva.

„Ono tamo je, kako neki vole da kažu, oslobođena opština Medijana, a jedino od čega je ona oslobođena jeste od rada. Za manje od dve godine uradili smo dečja igrališta, nove parkove, uveli besplatan javni gradski prevoz, obezbedili po 20.000 dinara svim osnovcima i rešavali međublokovski prostor, dok na Medijani nisu zabili nijednu lopatu“, rekao je Pavlović.

Foto: Privatna arhiva

Dodao je da građani sada imaju priliku da uporede rezultate rada.

„Dve godine ih gledamo kako sede u kancelarijama i samo kritikuju. Kritika je njihova politika. Imam dobronameran savet za gospodina Milića – izađite među ljude, uradite nešto, nemojte samo da pričate iz kancelarije. Tako ostajete ono što sam oduvek govorio – Instagram političar“, poručio je Pavlović.

Autor: S.M.

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