Evo zašto se ne sme verovati blokaderima i njihovoj priči o davanju mandata 'stručnim ljudima': Čanak poručio da su Marinika i DS oličenje nemorala

"Pošto je ova budalasta priča da mandat pripada poslaniku vam je dozvolilo jedno beskonačno kukanje po skupštini, lično sam svedočio tome. Kako vi mislite da to sve izvedete bez čvrste infrastrukture, gde će interese vaše političke opcije zastupati ljudi za koje možete da garantujete da, kada dobiju u ruke ono što ste svi zajedno stvarali, će ostati na toj liniji?", pitao je Nenad Čanak.

"Lično sam bio predsednik stranke gde su dve vrlo istaknute članice poslanice prešle u druge stranke, s tim što je jedna časno vratila mandat, a druga - ne, nije joj palo na pamet, nego je otišla u drugu stranku, pa je onda iz te stranke gledala da izbaci i predsednika, pa je onda otišla u treću, a potom u četvrtu, a posle toga u petu.", poručio je on.

"Mislim, pozdrav za Mariniku", rekao je voditelj Aleksandar Dikić.

"I sada dolazimo, u stvari, do toga da je od strane, pre svega, Demokratske stranke, ona je to uvela, bilo kakva moralnost u politici je proterana. Proterana, i to od strane Zorana Đinđića. Jer je 'ko hoće moral, nek ide u crkvu', to je rekao Zoran Đinđić lično."

"Čitava je stvar u tome da ovo bez ozbiljne lustracije, za koju sam se ja zalagao pre 26 godina - pre 26 godina sam rekao da bez lustracije nema od toga ništa. I kad sam čuo reč 'plišana revolucija', ko je prvi upotrebio, zaboravio sam, da se desila 2000. godine. U Srbiji može ili plišana ili revolucija. Ali jedno i drugo ne može. Ne, to, to je za ove što piju pivo. A ovde se pije rakija. I to je bitna razlika u mentalitetu."

"Dakle, mi smo ili za kosu, čekić, srp, neko hladno oružje", rekao je Dikić.

"Nema tu razgovora. To mora da se sada očisti do zdravog, što bi rekli lekari", zaključio je Čanak.

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Autor: S.M.