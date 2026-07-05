'SIPAJ MI NEŠTO DA POJEDEM, UBIŠE ME RAKIJE NA PRAZAN STOMAK' Siniša Mali kakvog dosad niste videli! Nakrivio šajkaču pa se uhvatio u kolo (VIDEO)

Ministar finansija u Vladi Republike Srbije Siniša Mali družio se juče s meštanima Batočine koji su ga dočekali pravim narodnim veseljem i ruku punih poklona od kojih je neke, kako je sam rekao - šajkaču i rakiju, morao odmah da isproba! Na licu mesta.

Mali, kakvog dosad niste videli, u Batočini je nakrivio šajkaču, pevao na bini, a onda se uhvatio i u kolo!

Bio je oduševljen poklonima koje je dobio od tamošnjeg naroda - šajkača, silna rakija, majica, vanilice, buklija sa četiri "s"...

Žitelji Batočine imali su čemu i da se raduju jer je ministar poručio da je razvoj infrastrukture presudan za ravnomerni napredak Srbije, uz poruku da će se nastaviti ulaganja u puteve, škole i privredu.

- Ova opština se nalazi na raskršću puteva i predstavlja važnu vezu između Kragujevca, Jagodine, Beograda i juga Srbije. Smeštena uz Koridor 10 i u dolini Lepenice, danas ima poseban značaj za saobraćajni, privredni i ukupni razvoj ovog dela naše zemlje.

- Danas, kada govorimo o razvoju Srbije, govorimo i o razvoju Batočine. Zbog toga je važno da nastavimo ulaganja u puteve, komunalnu infrastrukturu, škole, vrtiće, zdravstvene ustanove i privredu. Naš cilj mora biti da mladi vide svoju budućnost ovde u svom mestu, da imaju priliku za zaposlenje, obrazovanje i kvalitetan život, poručio je Mali okupljenom narodu.



Autor: Iva Besarabić