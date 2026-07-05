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Asocijacija novinara Srbije hitno reagovala: Ponošev tvit je dokaz njegovog političkog i ljudskog sunovrata

Izvor: Pink.rs, Foto: Logo ||

Asocijacija novinara Srbije najoštrije osuđuje skandalozan, primitivan i mizogin tvit Zdravka Ponoša, kojim je brutalno uvredio novinarke i sve žene.

- Komentari o tome da li su žene "sa štajge", da li su "obrijane" ili "okupane" nisu politička kritika, već najobičniji prostakluk i govor koji duboko vređa dostojanstvo žena. Takav rečnik ne priliči ozbiljnom političaru, već pokazuje potpuni nedostatak elementarne kulture i poštovanja - navodi ANS u saopštenju.

ANS zahteva javno izvinjenje svim novinarkama i ženama koje je Ponoš uvredio i poziva javnost da osudi ovakav nedopustiv govor mržnje i seksizma.

- Kada nestane argumenata, ostaju uvrede. A ovaj tvit je najbolji dokaz političkog i ljudskog sunovrata njegovog autora - zaključili su.

Autor: Pink.rs

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