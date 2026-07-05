AKTUELNO

Politika

Linta: Za zločine u Zagonima i Krnjićima niko nije odgovarao, pamtiti stradanje Srba

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: TV Pink Printscreen ||

Predsednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta ukazao je danas da je od velike važnosti da se pamti stradanje 15 srpskih civila u bratunačkom selu Zagoni i 24 srpska civila i vojnika u srebreničkom selu Krnjići koje su pre 34 godine ubile muslimanske snage i istakao da za te zločine niko do sada nije odgovarao.

"Važno je da se prenosi istina mladima o stradanju 15 srpskih civila u bratunačkom selu Zagoni i 24 srpska civila i vojnika u srebreničkom selu Krnjići koje su pre 34 godine svirepo ubili pripadnici muslimanskih snaga. Napadi na Zagone nastavljeni su sve do Petrovdana 1992. godine", naglasio je Linta, saopšteno je iz Saveza Srba iz regiona.

Kako je podsetio, muslimanske formacije iz Srebrenice i okolnih sela su 5. jula 1992. godine napale sela Zagoni i Krnjići u poslepodnevnim časovima i izvršili stravičan masakr srpskih civila koji su bili u svojim kućama ili na njivama gde su radili.

"Monstruozni zločin nad Srbima u Zagonina i Krnjićima, kao i svi ostali zločini koji su počinjeni u srpskim selima i zaseocima srednjeg Podrinja i Birča potvrđuju nespornu činjenicu da je namera tzv. Armije BiH bila da uništi srpski narod", naveo je Linta.

Podsećajući da za zločine nad civilima u Zagonima i Krnjićima niko do sada nije odgovarao, Linta je dodao da niko nije odgovorao ni za brojne masovne zločine nad Srbima u srednjem Podrinju i Birču koje su počinile muslimanske snage iz Srebrenice pod komandom Nasera Orića. 

"Zbog toga srpski narod nema nikakvo poverenje u rad Tužilaštva i Suda BiH. Aposlutno je jasno da se radi o etnički motivisanom pravosuđu čiji je zadatak da potvrdi najbezočniju laž da su Srbi tobože agresori i zločinci, a Bošnjaci tobože oslobodioci i jedine žrtve", naveo je Linta.

Autor: Pink.rs

#Kazna

#Miodrag Linta

#Srbi

#Zločini nad Srbima

#pamćenje

POVEZANE VESTI

Politika

Linta: Ni posle 30 godina niko nije odgovarao za masakr desetoro Srba u Varivodama

Politika

Linta: Ni 34 godine nakon zločina u selima na Baniji i dalje niko nije odgovarao

Politika

Linta: Nacionalna obaveza je da pamtimo stradanje Srba u srednjem Podrinju i Birču

Politika

Linta: Pre 34 godine u Sijekovcu počinjen prvi masovni zločin nad civilima u BiH

Politika

Linta: Zločin nad Srbima u sarajevskom naselju Pofalići pre 33 godine ostao nekažnjen

Politika

Linta: Normalizacije odnosa ne može biti bez istine o stradanju srpskog naroda