Linta: Za zločine u Zagonima i Krnjićima niko nije odgovarao, pamtiti stradanje Srba

Predsednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta ukazao je danas da je od velike važnosti da se pamti stradanje 15 srpskih civila u bratunačkom selu Zagoni i 24 srpska civila i vojnika u srebreničkom selu Krnjići koje su pre 34 godine ubile muslimanske snage i istakao da za te zločine niko do sada nije odgovarao.

"Važno je da se prenosi istina mladima o stradanju 15 srpskih civila u bratunačkom selu Zagoni i 24 srpska civila i vojnika u srebreničkom selu Krnjići koje su pre 34 godine svirepo ubili pripadnici muslimanskih snaga. Napadi na Zagone nastavljeni su sve do Petrovdana 1992. godine", naglasio je Linta, saopšteno je iz Saveza Srba iz regiona.

Kako je podsetio, muslimanske formacije iz Srebrenice i okolnih sela su 5. jula 1992. godine napale sela Zagoni i Krnjići u poslepodnevnim časovima i izvršili stravičan masakr srpskih civila koji su bili u svojim kućama ili na njivama gde su radili.

"Monstruozni zločin nad Srbima u Zagonina i Krnjićima, kao i svi ostali zločini koji su počinjeni u srpskim selima i zaseocima srednjeg Podrinja i Birča potvrđuju nespornu činjenicu da je namera tzv. Armije BiH bila da uništi srpski narod", naveo je Linta.



Podsećajući da za zločine nad civilima u Zagonima i Krnjićima niko do sada nije odgovarao, Linta je dodao da niko nije odgovorao ni za brojne masovne zločine nad Srbima u srednjem Podrinju i Birču koje su počinile muslimanske snage iz Srebrenice pod komandom Nasera Orića.

"Zbog toga srpski narod nema nikakvo poverenje u rad Tužilaštva i Suda BiH. Aposlutno je jasno da se radi o etnički motivisanom pravosuđu čiji je zadatak da potvrdi najbezočniju laž da su Srbi tobože agresori i zločinci, a Bošnjaci tobože oslobodioci i jedine žrtve", naveo je Linta.

Autor: Pink.rs