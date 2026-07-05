'PREPLIVAĆU SAVU KAO NEKADA' Hit snimak Vučića sa obale reke: Za sada, ostaje muka - kečiga ili riblji paprikaš... (VIDEO)

Prredsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima sa reke Save objavom na Instagram nalogu ''buducnostsrbijeav''.

- Sledeći put kada dođem na splav, obećavam, prepilvaću Savu kao nekada. Za sada, ostaje muka - kečiga ili riblji paprikaš...🤔 - napisao je Vučić uz snimak u kojem kaže:

Ja mislim da nisam bio... nemam pojma, ali mnogo godina nisam bio na Savi. Došao na čuveno srpsko more, ovde sam iz Ostružnice, bio sa Sinišom, obišao Ekspo, nešto radili, i svratili ovde do Vučkovog prijatelja, kuma, oni organizovali ovde ribu. Naravno, radio Lola se čuje u pozadini, a ovo je kečiga, i sad, bog zna šta da odlučim. Ovo su neki drugi jeli, ne ja. Kažu da nije dozvoljeno, a nema ukusnije i bolje ribe od kečige. Ali ono što je za vas važnije, to je da expo napreduje, da radimo dobro, da radimo vredno. I danas su radnici bili na poslu i... trema, nervoza, strah.

- Polako, ali sigurno su nas već ophrvali, ali uveren sam da ćemo da završimo sve, da ćemo da stignemo sve na vreme i da pobedimo, i da Srbija bude najbolji mogući domaćin najveće svetske priredbe 2027. godine - zaključio je predsednik Vučić.

Autor: Pink.rs