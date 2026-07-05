'HIT TVIT' UŽIVO NA TV PINK! Vučićević: Od Ponoša i Radića sam čuo za zvučni top, nisam znao šta je to

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras bira najvažniju objavu nedelje na društvenim mrežama.

Kako kreatori laži o zvučnom topu pokušavaju da izbegnu odgovornost? Zašto je u hrvatskim političkim svađama Vučić neobilazna tema? Kome i zašto Podgorica brani da uđe u Crnu Goru? O ovim i ostalim temama govore: Goran Šarić, istoričar, Branislav Lečić, glumac i Dragan J. Vučićević, urednik Informera.

Gledaoci u toku emisije mogu da glasaju za predloge na Fejsbuk stranici Hit tvit i na tviter nalogu hit_tvit. Takođe, gledaoci u toku emisije mogu da se uključe i glasaju i uživo u emisiji.

Prvi predlog - Ponoš na saslušanju

Komentarišući to da je Ponoš bio prvi koji je objavio da je korišćen zvučni top Vučićević kaže da je dovoljno pogledati kada je on to objavio, a kada se u Informeru o tome govorilo.

- Mi smo od Ponoša, Radića saznali za to, ja nisam znao za izraz zvučni top... Mi smo čuli da oni pričaju o tome, pa smo iz šale govorili ''ovo je zvučni top''. Pa sam pomislio da je to sirena neka - kazao je Vučićević.

Kako kaže, dobio je više prijava protiv njega u vezi sa zvučnim topom.

- Đukanović i ja smo komentarisali to što su oni pisali. Ja sam za zvučni top čuo tako što smo čitali njihove tvitove - naveo je Vučićević i dodao da je termin ''zvučni top'' unapred iskorišćen da bi od Vučića napravili čoveka koji ''puca'' na svoj narod.

Prema njegovim rečima, oni su mislili da će ta laž da im prođe i da će izazvati građanski rat u Srbiji.

- To im je bio cilj, dragi gledaoci - kazao je Vučićević i istakao da nisu oni u emisiji govorili da je upotrebljen zvučni top, već da su komentarisali ono što pojedini blokaderi pišu.

Osvrnuvši se na izjavu Borisa Tadića o Zdravku Ponošu i njegovom napretku mimo procedura Lečić kaže da to dokazuje da smo mi politički izrešetani i to već dugo vremena.

- Mi nemamo poverenje u nekog ko je bio načelnik, pa nemamo poverenje u opoziciju, ko radi na tome, zašto se to radi, gde je nestalo poverenje u sopstvenu državu - upitao je Lečić.

Kako je rekao, glasine su bile te koje su pokrenule priče o zvučnom topu, a zna se za šta one služe.

- Onda dobijate strategiju obojenih revolucija, strategiju nepoverenja u izjave bilo kakve... - istakao je Lečić.

Prema njegovim rečima, dok istina stigne može da se uruši svaki sistem, može da se promeni vlast.

- Videli smo tu manipulaciju. U svetu u kojem mi živimo važno je videti mehanizme, otkrivanje njih nas spašava od toga da budemo korisni idioti koji rade na svoju štetu - ocenio je Lečić.

Vučićević je pokazao iskaz Zdravka Ponoša o zvučnom topu i istakao da je on mogao da tvrdi da je čuo zvučni top.

- Oni su hteli da ubede, da Srbi poveruju da je bio zvučni top, da su uspeli - ode mast u propast - kazao je on i dodao da je sada poznato šta se desilo u Ukrajini kada je bio Majdan, ali da je sada kasno za sve to.

Šarić je rekao da je juče stigao u praznu Srbiju i da su se izgleda svi uplašili od toga koliko im je loše.

- Da sam ja bio na Vučićevom mestu, ne zvučni top... Samo u Srbiji je bilo moguće da se ponižavaju policajci i da oni to trpe - kazao je Šarić i naveo primere policijske brutalnosti u svetu.

Komentarišući zvučni top Šarić je rekao da je svakog dana bio kod Ćacilenda da vidi šta se dešava i da je video kako pristalice Vučića trpe udare kao i policija.

Šarić je rekao da je bio navijač i kazao da se na snimcima sve vidi, da se uvek desi da neko nešto vidi, kaže i da onda krene stampedo.

Vučićević je ocenio da su na taj stampedo i računali, i to sa žrtvama, a da onda za sve optuže Vučića.

- Olenik je rekao da je čuo od klijenata... Svi su došli manji od mahovog zrna u policiju - rekao je Vučićević i dodao da je Ponoš bio jedan od retkih oficira JNA koji je odbio da brani svoju zemlju.

Ponoš je odbio da brani svoju grudu i došao u Beograd da ga skriva tast Franjo... On je postavljen po naređenju na mesto načelnika vojske, rekao vam je Tadić.

Vučićević je podsetio da je Ponoš ukinuo najbolje srpske jedinice iza leđa svih i dodao da je na zahtev NATO pakta uništio srpsku vojsku.

- Ponoš je mizogeni ženomrzac - ocenio je Vučićević povodom napada i komentara Zdravka Ponoša.

To je nedopustivo.

Šarić je rekao da je njihov diskurs od početka takav: sve se svodi na ''znam, čula sam''.

- Znate da je nova s dovela nekog porno glumca i da su govorili da je to najbolji ambasador Srbije - podsetio je Šarić.

Autor: Pink.rs