'STUDENTSKI POKRET JE VRSTA POLITIČKOG EKSPERIMENTA' Ivan Živkov o blokaderima: Nigde na svetu studenti ne učestvuju na izborima, tako nešto ne postoji (VIDEO)

Sociolog Ivan Živkov, gostovao je u emisiji "Kvaka 23" i tom prilikom govorio o studentima blokaderima, njihovom profilisanju, dodajući da je studentsko - blokaderski pokret "ušao u fazu otvorenog političkog profilisanja", ali bez jasnih predstavnika, procedura odlučivanja i poznate izborne politike koju bi sprovodio.

Živkov je ocenio da su srušene nade onih koji su verovali da studenti donose nešto drugačije, novo i magično.

- I nažalost mislim da je to jedno suočavanje s tim da su nade većeg broja ljudi da su ti mladi studenti nešto drugačije, nešto novo, nešto magično - srušene. Studentski pokret je očigledno ušao u fazu svog političkog profilisanja. Neko ko tim mladim ljudima daje savete u kom smeru da se profilišu, savetuje ih da zauzmu taj konzervativno - desni patriotski kurs i da će tako imati bolji rezultati na izborima - kazao je Živkov.

Na pitanje voditelja da li misli da to nije autentičan studentski stav, već stav nekoga ko ih savetuje, Živkov je rekao:

- Mi zapravo ne znamo, jer politički gledano, studentski pokret je jedna vrsta političkog eksperimenta. Tako nešto ne postoji u demokratskim državama, nigde studenti ne učestvuju na izborima, pogotvu ne na takav način da se ne zna ni ko su im predstavnici, ni koje su im procedure odlučivanja. Mi ne znamo ko je odabrao te govornike u za skup u Kraljevu. U tome je problem sa studentskim pokretom, jedna vrsta mačke u džaku. Mi ne znamo šta stoji iza toga, ko će biti kandidati na izborima i kakvu će oni politiku sprovoditi - istakao je Živkov.

Autor: Pink.rs