Starović žestoko odgovorio Ponošu: Umesto izvinjenja, najjeftiniji od svih trikova - Relativizacija i prebacivanje na neke treće ljude

Ministar za evropske integracije u Vladi Srbije, Nemanja Starović žestoko je odgovorio Zdravku Ponošu.

- Kako je teško izreći jedno prosto izvinjenje, čak i kada se napravi tako nedopustiv gaf. Umesto toga, najjeftiniji od svih trikova: relativizacija i prebacivanje na neke treće ljude. A što se podučavanja tiče, kasno je za to pod stare dane. Serum est in fundo studere - naveo je Starović.

Како је тешко изрећи једно просто извињење, чак и када се направи тако недопустив гаф. Уместо тога, најјефтинији од свих трикова: релативизација и пребацивање на неке треће људе. А што се подучавања тиче, касно је за то под старе дане. Serum est in fundo studere. https://t.co/gabuc1DSgj — Nemanja Starović (@nstarovic) 06. јул 2026.

Autor: S.M.