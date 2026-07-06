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Starović žestoko odgovorio Ponošu: Umesto izvinjenja, najjeftiniji od svih trikova - Relativizacija i prebacivanje na neke treće ljude

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/VLADIMIR ŠPORČIĆ ||

Ministar za evropske integracije u Vladi Srbije, Nemanja Starović žestoko je odgovorio Zdravku Ponošu.

- Kako je teško izreći jedno prosto izvinjenje, čak i kada se napravi tako nedopustiv gaf. Umesto toga, najjeftiniji od svih trikova: relativizacija i prebacivanje na neke treće ljude. A što se podučavanja tiče, kasno je za to pod stare dane. Serum est in fundo studere - naveo je Starović.

Autor: S.M.

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