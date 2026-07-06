Blokaderi nađeni ludi i paranoični - sad Vučić kontroliše i 'nezavisne' medije, kao i blokadere iz bivše vlasti, a onda će preuzeti i kontrolu nad bloladerima tzv. 'studentima'

Pa hit!

Evo šta je jedan od blokadera napisao na društvenoj mreži ''X'', pa ostao živ!

Vučićev plan za je postao jasan i sastoji se od tri faze.

Prva, preko "nezavisnih" medija, analitičara i tzv. "studenata" naterati opoziciju da ne izađe na izbore i podrži studentsku listu.

U drugoj fazi bi se skoncentrisao na jedinog preostalog neprijatelja, radio bi na podeli studentskog pokreta po ideološkoj liniji, priče radi na "građanski" i "patriotski" deo, naravno patriotski bi bio pod njegovom apsolutnom kontrolom.

U trećoj fazi bi fingirao svađu unutar studentskog pokreta gde bi patriotski deo pokreta pričao nešto odprilike, građaniste su preuzeli Brisel i Ðilas - napisao je on na tviteru.