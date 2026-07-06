Pa hit!
Evo šta je jedan od blokadera napisao na društvenoj mreži ''X'', pa ostao živ!
Vučićev plan za je postao jasan i sastoji se od tri faze.
Prva, preko "nezavisnih" medija, analitičara i tzv. "studenata" naterati opoziciju da ne izađe na izbore i podrži studentsku listu.
U drugoj fazi bi se skoncentrisao na jedinog preostalog neprijatelja, radio bi na podeli studentskog pokreta po ideološkoj liniji, priče radi na "građanski" i "patriotski" deo, naravno patriotski bi bio pod njegovom apsolutnom kontrolom.
U trećoj fazi bi fingirao svađu unutar studentskog pokreta gde bi patriotski deo pokreta pričao nešto odprilike, građaniste su preuzeli Brisel i Ðilas - napisao je on na tviteru.
06. јул 2026.