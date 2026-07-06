Ko je zapravo odgovoran za slab odaziv za upis u Jovinu gimnaziju?

Povodom navoda dela kolektiva Gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj” o zabrinutosti zbog slabog odziva za upis u prvi razred, deo Nastavničkog veća ocenjuje da je takvo tumačenje situacije u najmanju ruku licemerno.

Kao jedini razlog za slabiji odziv navodi se „kriza” u gimnaziji, koja se pripisuje lošem upravljanju školom od strane direktora i uprave. Međutim, suštinsko pitanje koje se u javnosti ne postavlja jeste - ko je zaista narušio ugled Jovine gimnazije?

Ugled škole nije narušen rukovođenjem, već ponašanjem dela kolektiva koji je svakodnevnim obustavama rada narušavao rad i radnu disciplinu, svesno stvarajući atmosferu haosa, straha i neizvesnosti među učenicima, roditeljima i zaposlenima.

Od škole sa međunarodnim rezultatima i renomeom stvorena je atmosfera jednoumlja i progona, do te mere da su se roditelji zabrinuli za upis dece u ustanovu u kojoj se, prema njihovim rečima, deca vređaju i omalovažavaju. To nije posledica lošeg rukovođenja, već novonastala situacija koju su pojedinci stvorili, produbili i nametnuli kao svakodnevicu.

Kada je reč o rukovođenju školom i rezultatima, važno je podsetiti javnost na činjenice.

Krajem devedesetih i početkom dvehiljaditih godina, gimnazija je upisivala osam odeljenja, čiji su se kapaciteti popunjavali tek u drugom upisnom roku. Tih godina profesori su često bili u štrajku, sa časovima u trajanju od trideset minuta, tako što je zvonilo na 45 minuta, a na časove se odlazilo sa 15 minuta zakašnjenja.

Radivoje P. Stojković postavljen je za direktora Gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj” 2003. godine i na čelu škole nalazi se već 23 godine, tokom kojih je, svojim rukovodilačkim veštinama, ugledom i posvećenim radom, značajno podigao nivo i prepoznatljivost ove obrazovne ustanove.

Dolaskom Radivoja P. Stojkovića na čelo gimnazije, ta vrsta štrajka je prekinuta, a nastava je počela da se realizuje u redovnom trajanju.

Zahvaljujući radu direktora i Nastavničkog veća, škola je postepeno proširivala broj smerova i odeljenja.

Tako je školske 2008/09. godine prvi put upisan sportski smer, a 2010/11. otvoreno je prvo bilingvalno odeljenje na francuskom jeziku, kasnije prošireno i na engleski, nemački i ruski jezik.

Školske 2014/15. godine upisano je specijalizovano odeljenje za informatiku, 2018/19. za fiziku, a 2019/20. gimnazija je dobila i specijalizovano odeljenje za biologiju i hemiju.

Smer međunarodne mature otvoren je školske 2020/21. godine, čime je škola u trećem i četvrtom razredu dostigla ukupan broj od dvanaest odeljenja.

Posebno se ističe da je 14. februara 2019. godine Gimnazija „Jovan Jovanović Zmaj” proglašena ustanovom od posebnog nacionalnog značaja, zbog izuzetnih rezultata učenika na domaćim i međunarodnim takmičenjima u nauci i obrazovanju.

Tokom celog navedenog perioda Jovina gimnazija važila je za jednu od najpoželjnijih gimnazija u Novom Sadu za upis svršenih osnovaca.

Zato bi svako ko je na bilo koji način učestvovao u stvaranju ovakve atmosfere trebalo da se zapita u kojoj meri nosi deo odgovornosti za situaciju čije posledice, na kraju, najviše trpe upravo deca.

Ove školske godine svakodnevni štrajkovi dela kolektiva započeli su 22. septembra i trajali do poslednjeg nastavnog dana. Zato se postavlja pitanje da li je za slab odziv za upis odgovorno rukovođenje škole ili novonastala situacija koju su pojedinci stvorili i produbili.

Autor je profesor većinskog dela Nastavničkog veća

Autor: Pink.rs