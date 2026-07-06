Biće otvorena ponuda 22. jula za 60 novih trolejbusa, a u narednom periodu razgovaraće se za nabavku 30 novih električnih autobusa

Sastanak predsednika Aleksandra Vučića i predstavnika aposlenih u Gradskom saobraćajnom preduzeću "Beograd" (GSP) u zgradi Predsedništva Srbije bio je, prema rečima predsednika sindikata "Centar" GSP Ivana Bankovića, vrlo konstruktivan i detaljan.

- Vidite po našim izrazima lica da delujemo zadovoljno, imali smo vrlo detaljan i konstruktivan sastanak sa predsednikom Republike i ministarkom privrede, a tu je bio i savetnik gradonačelnika Beograda koji je zadužen za javni prevoz - preneo je Banković novinarima i istakao da je dogovoreno, kako je rekao, da će javno-privatno partnerstvo i konkus sa preduzećem Strela biti obustavljen.

Na sastanku koji je počeo u 11 sati i trajao skoro sat vremena, prema rečima Bankovića, dogovoreno je i da će danas Ministarstvo privrede povući saglasnost Gradu Beogradu u skladu sa zakonom za javno-privatno partnerstvo sa Strelom i na taj način će, kako je rekao, konkurs biti poništen.

- Biće otvorena ponuda 22. jula za 60 novih trolejbusa, a u narednom periodu razgovaraće se za nabavku 30 novih električnih autobusa. Grad je dobio zadatak da zajedno sa nama raspiše novi tender - rekao je Banković i dodao da ako grad ne uspe u tome, država će pomoći i naći rešenje.

On je potvrdio da u septembru biti održan novi sastanak u istom sastavu.

Podsećamo,grupa radnika predala je 24. juna zahteve predsedniku Vučiću i razgovarala sa njim ispred zgrade Predsedništva, a on im je tada obećao te da će se sastati sa delegacijom radnika i da će do sastanka zajedno sa nadležnima iz Grada biti pripremljen odgovor.

Radnici GSP-a u zahtevima tražili su obustavu javnog-privatnog partnerstva, dok se ne definiše status trolejbuskih linija u Beogradu, hitnu kupovinu najmanje 90 novih trolejbusa, nabavku 300 novih autobusa za potrebe GSP-a i državne garancije da više nijedna linija u Beogradu neće biti oduzeti GSP-u i prepuštena privatnim preduzećima.

Autor: D.B.