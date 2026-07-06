Ministarka Pavkov o predlogu zakona: Uređuju se uslovi i postupak izdavanja ingerisane dozvole za industrijska postrojenja

Ministarka za zaštitu životne sredine Sara Pavkov izjavila je danas, obrazlažući u Skupštini Srbije Predlog zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine, da se njime uređuju uslovi i postupak izdavanja integrisane dozvole za industrijska postrojenja i aktivnosti koje mogu da imaju negativan uticaj na životnu sredinu, ali i na materijalna dobra.

-To znači da se na jednom mestu sagledavaju uticaji svih medijuma životne sredine koje potencijalni operater mora da preduzme kako bi se zagađenje sprečilo ili, tamo gde to nije u potpunosti moguće, svelo na najmanju moguću meru. Postupak izdavanja dozvole je otvoren za učešće javnosti, što je vrlo značajno - rekla je Pavkov.

Ona je istakla da se Predlogom zakona predviđaju stroži mehanizmi kontrole, visoke kazne u slučaju nepoštovanja uslova iz dozvole, kao i obaveza operatera da snosi troškove sanacije eventualne štete.

-Uvodi se obaveza obaveštavanja nadležnog organa radi identifikacije novih i postojećih postrojenja i aktivnosti koje podležu izdavanju integrisane dozvole. Uspostavlja se jasnija i delotvornija procedura za izdavanje integrisanih dozvola, uz bolju koordinaciju svih nadležnih organa - rekla je Pavkov.

Kako je navela, unapređuje se sistem izdavanja ovih dozvola i kroz propisivanje graničnih vrednosti emisija, u skladu sa zaključcima o najbolje dostupnim tehnikama, odnosno BAT standardima.

-Uvode se opšta obavezujuća pravila koja će olakšati postupanje nadležnih organa u lokalnim samoupravama za određene industrijske aktivnosti, kao što su, na primer, farme. Jača se uloga tehničke komisije, što je vrlo značajno, koja će biti uključena od samog početka postupka i pružati stručnu podršku nadležnom organu tokom celog postupka izdavanja integrisanih dozvola - rekla je Pavkov.

Dodala je da se uvodi i digitalizacija u postupku podnošenja zahteva i izdavanja ovih dozvola, što znači brže postupanje, manje administrativnog opterećenja i veća efikasnost.

-Uspostavlja se i centralni registar i baza podataka o izdatim dozvolama koju vodi Ministarstvo zaštite životne sredine, zarad bolje kontrole celokupnog sistema. Uređuje se i razmena informacija i konsultacija u slučajevima kada rad postrojenja ili aktivnosti može imati značajan prekogranični uticaj na životnu sredinu, jer, kao što znamo, zagađenje ne poznaje administrativne granice - rekla je Pavkov.

Dodala je da Ministarstvo zaštite životne sredine ovim predlogom zakona šalje i jasnu poruku da želi da budu usvojeni novi standardi, da želi održiv razvoj i sinergiju ekonomije i ekologije, u najboljem interesu građana Srbije.

Prema njenim rečima, predlog zakona značajan je deo šire politike i strateške odluke da Srbija nastavi da se razvija i to na održiv način.

-U skladu sa vizijom i strategijom koju je postavio predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, a koju Vlada Republike Srbije dosledno sprovodi, Predlogom zakona unapređuje se sistem integrisanog sprečavanja i kontrole zagađivanja životne sredine, i vrši se usklađivanje sa evropskom direktivom o industrijskim emisijama za čak 98,5 odsto - istakla je Pavkov.

Autor: D.B.