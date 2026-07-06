DALIBOR MARKOVIĆ PALMA: JAGODINA JE POTPISALA SPORAZUM SA GRČKIM GRADOM ARIDEJA

Jagodina je danas ugostila delegaciju grčkog grada Arideja, mesta od izuzetnog značaja za srpsku istoriju.

U zvaničnu posetu doputovala je delegacija koju su dočekali potpredsednik Jedinstvene Srbije i član Gradskog veća Jagodine za privredu, budžet i investicije Dalibor Marković Palma, gradonačelnica Jagodine dr Jasmina Spasojević i načelnik Pomoravskog okruga Goran Milosavljević. U delegaciji iz Grčke bili su gradonačelnik Arideje Nikolas Parutoglu, specijalni pomoćnik gradonačelnika Olimpia Hursoglu i zamenik gradonačelnika za administrativne i zdravstvene poslove Georgios Hadžidimitriadis. Gradonačelnici Arideje i Jagodine potpisali su Sporazum o saradnji.

NASTAVLJAM TRADICIJU ODLIČNIH ODNOSA SA GRČKOM

“Danas je grad Jagodina potpisao Sporazum o saradnji sa grčkim gradom Arideja i to je još jedan naš bratski grad. Jagodina je poznata po odličnoj saradnji sa Grčkom; radi se o tradiciji koju je pre više od dve decenije započeo moj otac Dragan Marković Palma i koju sam ja nastavio”, izjavio je Dalibor Marković Palma.

“Grad Arideja se nalazi u podnožju Kajmakčalana, gde je 15. septembra 1918. probijen Solunski front. Arideja je bila važna tačka u snabdevanju Solunskog fronta i danas se u tom gradu nalazi više srpskih spomenika, kao što je spomenik Šumadijskoj diviziji, Timočkoj diviziji, kao i spomen-česma srpskim vojnicima”, rekao je Marković.

Dalibor Marković Palma je dodao: “Kako su nam poslali ideju da se povežemo, a prepoznavši naš rad, danas smo to i ozvaničili”.

“Gradonačelnik Arideje Nikolas je danas video kako izgleda Jagodina i šta radimo. Rekao mi je da mu je neverovatno da se u jednom gradu za tako kratko vreme tako mnogo uradi, a upoznali smo naše goste i sa nadaleko poznatim socijalnim programom grada Jagodine. Ja sam rekao da u Jagodini važi pravilo da budžet troše građani, a ne političari, tako da članovi Gradskog veća ne primaju plate, odbornici ne primaju plate, mi štedimo i sve ide za građane i za razvoj grada. Upoznao sam gradonačelnika Arideje da svake godine vodimo veliki broj građana u Grčku i sve to o trošku donatora, bez ijednog dinara iz gradskog budžeta, što traje već više od 20 godina. Razgovarali smo o ekonomskoj, poljoprivrednoj i turističkoj saradnji”, rekao je Dalibor Marković Palma.

POZIV SVIMA DA DOĐU UTORAK 7. JULA NA MEMORIJAL “DRAGAN MARKOVIĆ PALMA – NOĆ TIGROVA” U KONČAREVO

“Želim da pozovem sve građane Jagodine i Srbije da u utorak, 7. jula, dođu na memorijal “Dragan Marković Palma – Noć tigrova” u kik-boksu i boksu, koji počinje u 20.00 časova na igralištu u Končarevu. Videćete tri borbe u kik-boksu i dva profesionalna meča u boksu između članova Palminih tigrova i boksera iz Bosne i Hercegovine. Biće to i povratak Aleksandra Konovalova u ring, a za Palmine tigrove boksovaće i Darko Stevanović, Interkontinentalni prvak sveta u boksu u poluteškoj kategoriji”, kazao je Marković.

NIKOLAS PARUTOGLU: DANAS SMO OTVORILI NOVE PUTEVE ZA JAGODINU I ARIDEJU

Gradonačelnik Arideje Nikolas Parutoglu istakao je da su potpisanim Sporazumom otvoreni novi putevi za građane dva grada.

“Naš današnji sporazum vodiće nas kroz našu zajedničku istoriju, zajednička verovanja i zajednički interes u budućnosti. Imamo mnogo toga da ponudimo jedni drugima. Danas sam svojim očima video šta ste sve uradili u vašem gradu, šta je Palma uradio i doneo i vama i nama. Veoma mi je drago što je tu njegov sin, koji je njegova veza sa budućnošću. Čestitam vam što imate tako razvijen i lep grad i od mene imate otvoreni poziv da posetite Arideju i taj deo Grčke”, kazao je Parutoglu.

VAŠ TURISTIČKI DEO JE FANTASTIČAN

Delegacija je obišla Memorijalno-turistički kompleks “Dragan Marković Palma”, Muzej voštanih figura, Akva park, izletište Potok i Zoo-vrt “Tigar”.

“Oduševljen sam onim što sam video, vaš turistički deo je fantastičan. Poseban utisak na mene je ostavio vaš Zoo-vrt, ne samo zbog uređenosti i broja životinja, već zbog činjenice da je ovako nešto moglo da se sagradi za samo pola godine. Čestitam svima koji su ovo uradili i upravo ovaj deo biće deo naše buduće saradnje, kako bismo nešto slično uradili i u našem kraju u Grčkoj”, zaključio je gradonačelnik Arideje.

Autor: D.S.