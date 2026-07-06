AKTUELNO

Politika

DALIBOR MARKOVIĆ PALMA: JAGODINA JE POTPISALA SPORAZUM SA GRČKIM GRADOM ARIDEJA

Izvor: Pink.rs, Foto: Privatna arhiva ||

Jagodina je danas ugostila delegaciju grčkog grada Arideja, mesta od izuzetnog značaja za srpsku istoriju.

U zvaničnu posetu doputovala je delegacija koju su dočekali potpredsednik Jedinstvene Srbije i član Gradskog veća Jagodine za privredu, budžet i investicije Dalibor Marković Palma, gradonačelnica Jagodine dr Jasmina Spasojević i načelnik Pomoravskog okruga Goran Milosavljević. U delegaciji iz Grčke bili su gradonačelnik Arideje Nikolas Parutoglu, specijalni pomoćnik gradonačelnika Olimpia Hursoglu i zamenik gradonačelnika za administrativne i zdravstvene poslove Georgios Hadžidimitriadis. Gradonačelnici Arideje i Jagodine potpisali su Sporazum o saradnji.

Foto: Privatna arhiva

NASTAVLJAM TRADICIJU ODLIČNIH ODNOSA SA GRČKOM

“Danas je grad Jagodina potpisao Sporazum o saradnji sa grčkim gradom Arideja i to je još jedan naš bratski grad. Jagodina je poznata po odličnoj saradnji sa Grčkom; radi se o tradiciji koju je pre više od dve decenije započeo moj otac Dragan Marković Palma i koju sam ja nastavio”, izjavio je Dalibor Marković Palma.

“Grad Arideja se nalazi u podnožju Kajmakčalana, gde je 15. septembra 1918. probijen Solunski front. Arideja je bila važna tačka u snabdevanju Solunskog fronta i danas se u tom gradu nalazi više srpskih spomenika, kao što je spomenik Šumadijskoj diviziji, Timočkoj diviziji, kao i spomen-česma srpskim vojnicima”, rekao je Marković.

Dalibor Marković Palma je dodao: “Kako su nam poslali ideju da se povežemo, a prepoznavši naš rad, danas smo to i ozvaničili”.

Foto: Privatna arhiva

“Gradonačelnik Arideje Nikolas je danas video kako izgleda Jagodina i šta radimo. Rekao mi je da mu je neverovatno da se u jednom gradu za tako kratko vreme tako mnogo uradi, a upoznali smo naše goste i sa nadaleko poznatim socijalnim programom grada Jagodine. Ja sam rekao da u Jagodini važi pravilo da budžet troše građani, a ne političari, tako da članovi Gradskog veća ne primaju plate, odbornici ne primaju plate, mi štedimo i sve ide za građane i za razvoj grada. Upoznao sam gradonačelnika Arideje da svake godine vodimo veliki broj građana u Grčku i sve to o trošku donatora, bez ijednog dinara iz gradskog budžeta, što traje već više od 20 godina. Razgovarali smo o ekonomskoj, poljoprivrednoj i turističkoj saradnji”, rekao je Dalibor Marković Palma.

Foto: Privatna arhiva

POZIV SVIMA DA DOĐU UTORAK 7. JULA NA MEMORIJAL “DRAGAN MARKOVIĆ PALMA – NOĆ TIGROVA” U KONČAREVO

“Želim da pozovem sve građane Jagodine i Srbije da u utorak, 7. jula, dođu na memorijal “Dragan Marković Palma – Noć tigrova” u kik-boksu i boksu, koji počinje u 20.00 časova na igralištu u Končarevu. Videćete tri borbe u kik-boksu i dva profesionalna meča u boksu između članova Palminih tigrova i boksera iz Bosne i Hercegovine. Biće to i povratak Aleksandra Konovalova u ring, a za Palmine tigrove boksovaće i Darko Stevanović, Interkontinentalni prvak sveta u boksu u poluteškoj kategoriji”, kazao je Marković.

Foto: Privatna arhiva

NIKOLAS PARUTOGLU: DANAS SMO OTVORILI NOVE PUTEVE ZA JAGODINU I ARIDEJU

Gradonačelnik Arideje Nikolas Parutoglu istakao je da su potpisanim Sporazumom otvoreni novi putevi za građane dva grada.

“Naš današnji sporazum vodiće nas kroz našu zajedničku istoriju, zajednička verovanja i zajednički interes u budućnosti. Imamo mnogo toga da ponudimo jedni drugima. Danas sam svojim očima video šta ste sve uradili u vašem gradu, šta je Palma uradio i doneo i vama i nama. Veoma mi je drago što je tu njegov sin, koji je njegova veza sa budućnošću. Čestitam vam što imate tako razvijen i lep grad i od mene imate otvoreni poziv da posetite Arideju i taj deo Grčke”, kazao je Parutoglu.

Foto: Privatna arhiva

VAŠ TURISTIČKI DEO JE FANTASTIČAN

Delegacija je obišla Memorijalno-turistički kompleks “Dragan Marković Palma”, Muzej voštanih figura, Akva park, izletište Potok i Zoo-vrt “Tigar”.

“Oduševljen sam onim što sam video, vaš turistički deo je fantastičan. Poseban utisak na mene je ostavio vaš Zoo-vrt, ne samo zbog uređenosti i broja životinja, već zbog činjenice da je ovako nešto moglo da se sagradi za samo pola godine. Čestitam svima koji su ovo uradili i upravo ovaj deo biće deo naše buduće saradnje, kako bismo nešto slično uradili i u našem kraju u Grčkoj”, zaključio je gradonačelnik Arideje.

Autor: D.S.

#Arideja

#Dalibor Marković Palma

#Dragan Marković Palma

#Grčka

#Jagodina

#Noć tigrova

#Sporazum

#Sport

#Turizam

#saradnja

POVEZANE VESTI

Politika

DALIBOR MARKOVIĆ PALMA: O napadu na Sanju Jeremić obavestiću predsednika Srbije Aleksandra Vučića, ministra unutrašnjih poslova Ivicu Dačića i direkto

Politika

PREMINUO JE DRAGAN MARKOVIĆ PALMA

Društvo

Putinov rodni grad Sankt Peterburg poklonio Jagodini dečije igralište! Dalibor Marković Palma sa ruskom delegacijom dogovorio bratimljenje Jagodine sa

Fudbal

PALMA JE BIO VELIKI LJUBITELJ FUDBALA: Navijao za FK Jagodina, doživeo evropske kvalifikacije, hteo u Ligu Evrope

Politika

Dalibor Marković Palma rezimirao posetu Rusiji! USPEŠNA POSETA REGIONU PUŠKIN I SANKT PETERBURGU – KORIST ZA OBE STRANE

Politika

DALIBOR MARKOVIĆ PALMA NAKON RAZGOVORA SA ALEKSANDROM VUČIĆEM: Jedinstvena Srbija je za redovne izbore