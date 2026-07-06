Dačić sa generalnim sekretarom Interpola: Srbija ključan partner u borbi protiv transnacionalnog kriminala

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić sastao se danas u Palati Srbija sa generalnim sekretarom Interpola Valdesijem Urkizom, koji boravi u zvaničnoj poseti Republici Srbiji. Ministar Dačić je poručio da je Srbija ozbiljan i odgovoran partner u borbi protiv organizovanog kriminala, terorizma i ekstremizma, kao i značajan faktor stabilnosti u regionu.

Dačić je istakao dugogodišnju uspešnu saradnju, naglasivši da Srbija spada među deset zemalja u svetu koje najviše koriste Interpolove baze podataka i alate.

„Prošle godine razmenili smo oko 120.000 poruka u okviru zaštićenog sistema komunikacije, a u prvih šest meseci ove godine oko 63.000. Prošle godine raspisano je 86 međunarodnih poternica, a u prvoj polovini ove godine još 97“, naveo je Dačić.

Ministar je dodao da je u prvih šest meseci ove godine u inostranstvu uhapšeno 53 lica po srpskim poternicama, dok je u Srbiji uhapšeno 74 lica po inostranim, uz realizaciju velikog broja transfera i ekstradicija. Dačić je naglasio da je Srbija veoma zainteresovana za otvaranje Regionalnog biroa Interpola, što bi bila značajna novina za ovaj deo sveta, i dodao da će se na tom projektu intenzivno raditi u narednom periodu.

Generalni sekretar Interpola Valdesi Urkiza ocenio je Srbiju kao izuzetno dragocenog partnera.

„Kriminalne mreže ne poštuju državne granice. Bilo da je reč o transnacionalnom organizovanom kriminalu, nedozvoljenom oružju ili trgovini ljudima, nijedna država ne može sama da se suoči sa tim. Uspeh zavisi od poverenja i partnerstva, a Srbija ima važnu ulogu u ovim aktivnostima“, poručio je Urkiza.

On je dodao da je poseta važna prilika za bolje razumevanje pretnji koje pogađaju Srbiju i Zapadni Balkan, istakavši da će kroz tesnu saradnju sa Srbijom, Interpol i 196 država članica biti opremljenije da razbiju kriminalne grupe koje ugrožavaju zajedničku bezbednost.

Tokom trodnevne posete, generalni sekretar Urkiza obišao je Kriminalističko-policijski univerzitet, a u nastavku posete prisustvovaće prikazu vežbi Uprave kriminalističke policije i posetiti Nacionalni centralni biro Interpola u Beogradu.



Autor: D.S.