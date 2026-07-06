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Ivica Dačić sa generalnim sekretarom Interpola: Konstruktivni razgovori i promocija Beograda

Izvor: Pink.rs, Foto: Printscreen Instagram ||

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić sastao se sa generalnim sekretarom Interpola Valdesijem Urkizom, sa kojim je imao konstruktivne razgovore tokom svečane večere.

Dačić je o ovom susretu obavestio javnost putem svog Instagram profila, gde je istakao značaj posete i gostoprimstva.

Prijatno veče i konstruktivni razgovori uz svečanu večeru sa mojim dragim gostom, generalnim sekretarom Interpola Valdesijem Urkizom. Imao sam priliku i da mu pokažem predivan panoramski pogled na naš glavni grad - napisao je Dačić na Instagramu.

Ministar je naglasio da je ponosan na činjenicu da gosti iz celog sveta iz Beograda i Srbije nose najlepše uspomene, ističući da to nije samo rezultat posvećenosti zajedničkom radu i bezbednosti, već i čuvenog srpskog gostoprimstva.

Dobro došli u Srbiju! - poručio je Dačić.

Autor: D.S.

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