BRNABIĆ OŠTRO ODBRUSILA ĐILASU: Ići ću uvek na inauguraciju u svaku zemlju koja ne priznaje tzv. Kosovo!

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da je na inauguraciju Nikolasa Madura u Venecuelu išla kao ponosni predstavnik Srbije i dodala da će uvek ići na inauguraciju najvišeg rukovodstva svake zemlje koja ne priznaje lažnu republiku Kosovo.

Brnabić je na sednici Skupštine, odgovarajući na primedbu poslanika Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa povodom njenog odlaska u Venecuelu, rekla da to što je Đilasu stalo do tzv. Kosova kao do "lanjskog snega" predstavlja njegovu političku platformu i da to građani treba da znaju.

Po stoti put da odgovorim na to što sam išla kao predstavnik, ponosni predstavnik Republike Srbije, na inauguraciju Madura u Venecueli. Išla sam, išla bih ponovo, i ići ću uvek na inauguraciju rukovodstva, najvišeg rukovodstva svake zemlje koja ne priznaje takozvanu lažnu republiku Kosovo i priznaje i poštuje teritorijalni integritet moje zemlje, Republike Srbije, međunarodno pravo i Povelju Ujedinjenih nacija. To što vi to ne razumete i to što vama do Kosova i Metohije stalo kao do lanjskog snega, to nije samo vaš problem, to je velika vaša nesreća - rekla je Brnabić u parlamentu.

Istakla je da je išla i da će ići u svaku zemlju kojoj hoće da se zahvali za to što priznaje teritorijalni integritet Republike Srbije i Kosovo i Metohiju kao sastavni deo Republike Srbije.

Osvrnula se i na politiku opozicije, ističući da za "bivši DOS" ni Vojvodina nije deo Srbije.

To smo mi čuli u subotu. Zato što ste vi napisali, citiram, „Platforma za evropsku Srbiju od danas zajedno deluje i na nivou Vojvodine”. Zamislite vi to. Od pre mesec dana ili od pre dve nedelje deluju na nivou Srbije, a sada deluju i na nivou Vojvodine? Pa Vojvodina je takođe Srbija, kao što je Kosovo i Metohija Srbija - naglasila je Brnabić.

Dodala je da bi oni sutra dodatno rasparčali Srbiju, podsećajući na reakciju prethodne vlasti kada je Priština proglasila nezavisnost.

E, tako ta platforma za evropsku Srbiju, poštovani građani Republike Srbije, promoviše politiku da su pozivni broj +384 već rezervisali za takozvanu Republiku Vojvodinu - rekla je Brnabić.

Đilas je prethodno kritikovao predstavnike vlasti tvrdeći da se "tako ne ide u Evropu".

Autor: D.S.