NA DNEVNOM REDU 18 TAČAKA Poslanici nastavljaju načelnu raspravu: U centru pažnje zakoni o finansiranju političkih aktivnosti i o roditelju-negovatelju

Poslanici Skupštine Srbije nastaviće danas u 10 časova objedinjenu načelnu raspravu o svih 18 tačaka dnevnog reda vanrednog zasedanja.

Na dnevnom su, između ostalog, izmene i dopune Zakona o finansiranju političkih aktivnosti i Predlog zakona o roditelju-negovatelju.

Na dnevnom redu je i Predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 231a, stav 12. tačka 2 Zakona o vazdušnom saobraćaju, kao i Predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 18 tačka 4 Zakona o elektronskim medijima.

Pred poslanicima su i Predlog zakona o oružju i municiji, izmene i dopune Krivičnog zakonika, Predlog zakona o izmenama Zakona o sprečavanju dopinga u sportu, kao i Predlog zakona o pravnom položaju međunarodnih sportskih saveza.

Na dnevnom redu su i Predlog zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine i Predlog zakona o dopunama Zakona o Ustavnom sudu.

Predlagači obrazložili predloge zakona

Tokom rada u ponedeljak predlagači su obrazložili predloge zakona koji su na dnevnom redu, a predsednici nadležnih skupštinskih odbora predložili su poslanicima da usvoje predložena zakonska rešenja.

Poslanici vladajuće koalicije i opozicije izneli su različite stavove o predloženim zakonima, osim kada je reč o Predlogu zakona o roditelju negovatelju, kojem su podršku najavile i poslaničke grupe opozicionih stranaka.

Autor: S.M.